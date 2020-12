Tamron Hall là người phụ nữ thời trang nhất trên truyền hình ban ngày

Trước khi Niemand bước vào cuộc đời cô, Hall đã nảy ra những ý tưởng thời trang từ một huyền thoại phong cách thực sự và người bạn thân của cô, Prince. Hall nói: “Prince là người rất thân thiết với tôi. “Trước mỗi buổi biểu diễn, tôi sẽ chụp ảnh và gửi cho anh ấy những lựa chọn trong ngày, sau đó anh ấy sẽ chọn những gì tôi sẽ mặc trong chương trình ”. Nhờ những tin nhắn thông thường của họ, ảnh tự chụp của Hall thậm chí còn được đưa lên bìa đĩa đơn năm 2015 của Prince “If Eye Could Get Ur Attention”. “Anh ấy thậm chí còn không nói với tôi rằng anh ấy đang sử dụng bức ảnh đó ” cô cười nói "Tôi thức dậy vào một buổi sáng và đó là bản cover một trong những bài hát của anh ấy".

Gây ấn tượng với Purple One bản thân đã là một kỳ công nhưng thành tựu lớn nhất của Hall là việc ra mắt chương trình trò chuyện cùng tên của cô. Ở đó, cô ấy chấp nhận rủi ro phong cách đáng kể nhất của mình và đã khẳng định mình là một nhân vật cần thiết. “Đó là lần thứ hai khi tôi chuyển ra ở tuổi 17 để theo học tại Đại học Temple. Đối với tôi, chương trình là đại diện cho hành trình làm báo của tôi. Nó xác định quỹ đạo sự nghiệp của tôi là một dấu hiệu cho thấy sự tự do trong đó ”. Để đạt được điều đó, cô và Niemand đảm bảo rằng các tác phẩm được giới thiệu phải có ý nghĩa. Hall nói: “Thời trang trong chương trình là biểu cảm. Nó liên quan đến quyền tự do có một buổi biểu diễn, nơi bất cứ điều gì có thể được thảo luận. Khán giả của tôi và tôi có thể cùng cười, cùng khóc và có những cuộc trò chuyện phong phú này”. Sự trung thực và cởi mở đã dẫn đến vẻ ngoài nổi bật và tạo ra một nền tảng nơi một phụ nữ da màu trưởng thành đang thử nghiệm một cách rõ ràng phong cách táo bạo. Trong Tuần lễ thời trang New York, cô đã làm nổi bật các nhà thiết kế mới nổi bằng cách mặc những thiết kế sáng tạo của họ và dành một phân khúc cụ thể để dành riêng cho nhãn hiệu của họ, chiếu sáng cho những tài năng địa phương mới như David de la Cruz, Jo Noble và Anita da Silva. Hall nói: “Là một người phụ nữ đã trải qua một số điều, từng bị đánh gục, nhưng đã trở lại ở tuổi 48, chương trình là sự thể hiện sự độc lập của tôi. Tôi mất việc lần đầu tiên trong đời và tôi đang tìm cách khởi động lại và thiết lập lại. Và vì vậy thời trang của tôi đại diện cho sự độc lập mà tôi cảm thấy bây giờ, với tư cách là một phụ nữ vừa bước sang tuổi 50 nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể làm nổi nó.