Sư tử hồng Mâu Thủy đọ style với H’Hen Niê, Võ Hoàng Yến và Minh Tú trong phim ca nhạc thời trang

Bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động rũ bỏ hình ảnh cũ để biến hóa trong nhiều phong cách mới - Quán quân Vietnam’s Next Top Model, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam - Mâu Thủy quyết định “chơi lớn” khi ra mắt phim thời trang (fashion film) The Lionpink.

Hình ảnh mới của Mâu Thủy - Quán quân Vietnam’s Next Top Model, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mái tóc hồng ấn tượng có phần nổi loạn giúp Mâu Thuỷ sở hữu visual “đỉnh” và gây chú ý nhiều hơn. Ngoài ra Á hậu vẫn lần lượt diện các kiểu tóc trendy như tóc tết, tóc buộc hai bên “hack tuổi”, tóc bob thẳng hay tóc vuốt ngược thần thái… Mâu Thủy cho biết việc ra mắt phim ca nhạc thời trang đầu tay là một bước ngoặt trong sự nghiệp, đánh dấu sự thay đổi, trưởng thành và cũng là cơ hội để cô thử sức trong những phong cách lạ lẫm, cá tính, từ đó đa dạng hình ảnh trong mắt công chúng hơn. Siêu mẫu Minh Tú. Mâu Thuỷ, Minh Tú cùng diện các thiết kế độc đáo của NTK Võ Hoàng Long, toát lên hình ảnh nàng siêu mẫu classy, sang chảnh. Chọn hình tượng sư tử nhưng Mâu Thủy lại chọn miêu tả vẻ đẹp dữ dội dũng mãnh bằng tông hồng nữ tính. Cô cũng nghiên cứu kỹ càng các phong cách thời trang muốn hướng đến và bắt tay cùng stylist Lyskeli để tạo ra những outfit không thể hoàn hảo hơn.

The Lionpink là sản phẩm tâm huyết của Mâu Thủy kết hợp cùng rapper trẻ Ea$t.B. Mâu Thuỷ lần lượt diện set đồ của NTK Hoàng Minh Hà hoá thân thành Diva trên sân khấu, làm “bùng nổ” MV với các outfit đậm chất hiphop US-UK.

Bên cạnh phần âm nhạc, khán giả còn đánh giá cao những set đồ thời thượng, vừa quyến rũ vừa cool ngầu của nàng Á hậu.

Khi “đọ dáng” với hoa hậu H’Hen Niê trong MV, Mâu Thuỷ tinh tế chọn bộ cánh sequin lộng lẫy thể hiện đúng chất của nữ hoàng party.

Hoa hậu H’Hen Niê.

Tông hồng được nhấn nhá ở nhiều góc độ, từ trang phục đến màu tóc của Mâu Thuỷ.

Các set đồ mix match hợp lý giúp Mâu Thủy có màn lột xác ấn tượng. Stylist Lyskeli cho biết anh sử dụng item như áo lông vũ, bodysuit sexy, phụ kiện bling-bling kết hợp với những gam màu nổi bật, chất liệu độc đáo… để thể hiện hình ảnh của những cô nàng “chất chơi”, cá tính.

Trong từng cảnh quay, Mâu Thuỷ và stylist đều bàn bạc, tính toán để chọn ra những outfit phù hợp để tôn lên từng vẻ đẹp, phong cách khác nhau đồng thời không “dìm hàng” bạn diễn.

Sóng đôi với Võ Hoàng Yến, Mâu Thuỷ biến hoá thành cô gái da nâu nổi loạn, diện bodysuit màu cam neon khiến khán giả bất ngờ, xuýt xoa. Sự đầu tư về trang phục, phụ kiện của Mâu Thuỷ được đánh giá cao vì mới mẻ, trendy, sexy và đẹp mắt. Stylist Lyskeli cho biết anh và Mâu Thủy đau đầu cân nhắc trong thời gian dài để có thể định hình phong cách phù hợp. “Hoa hậu, Á hậu thường bị gắn mác phải hiền thục, mềm mại nhưng với những hình ảnh trong phim thời trang lần này, Mâu Thủy đã cho thấy tư duy không ngại thay đổi. Tài năng và vẻ đẹp của Mâu Thủy không thể và không nên bị chôn vùi trong định kiến một chiều.”

Photo: Kyo Kushin

Make Up : Quân Nguyễn

Hair Stylist: Pu Lê

Concept & Stylist: Lyskeli

Trang sức: Jewelry Apex Solitaire

Trang phục: Hoàng Minh Hà, Võ Hoàng Long, MadebyLyskeli, Aspirin Official, Outfix Saigon.

A flim by 54OG