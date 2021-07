Sự trở lại của Megan Fox - mỹ nhân rực lửa đóng ‘Transformers’

Megan Fox vừa xuất hiện “chóng mặt” trên loạt tạp chí. Vẫn với mái tóc đen dài không thay đổi sau nhiều năm, ánh mắt xanh gợi tình hút hồn, thần thái đầy quyền lực, người đẹp “Robot đại chiến” trông vẫn xinh đẹp như thuở nào. Cô diện nội y hình trái tim táo bạo với baggy jeans lên bìa ấn phẩm tạp chí Basic số mới nhất - 17/2021, mặc váy cut out bó sát phô diễn đường cong rực lửa. Không ai nghĩ nữ diễn viên đã là bà mẹ 3 con.

Nữ diễn viên Megan Fox cũng xuất hiện trên tạp chí In Style số tháng 7/2021 và trên trang Who What Wear với thần thái đầy cuốn hút.