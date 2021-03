Siêu mẫu Thanh Hằng cùng dàn mẫu hào hứng tổng duyệt Fashion Voyage 3 đến tận đêm khuya

Ngoài lối đi trên hồ bơi, không gian của The Show còn bao gồm cả khu vực trên hồ, và so với Street Show thì sàn diễn này còn dài gấp đôi.

Chuyến viễn du số 3 với chủ đề Chasing the Sun là hành trình thứ 3 của Fashion Voyage, show diễn quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các buổi biểu diễn thời trang. Đây là chương trình do Nhà sáng lập Long Kan lên ý tưởng và tổ chức. Năm nay chương trình giới thiệu ba bộ sưu tập của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Võ Công Khanh. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của 7 nhà thiết kế trẻ đã được lựa chọn trong cuộc thi Fashion Voyage Designer.

Trước đó, ba show diễn A walk to the Sky tổ chức tại Cầu Vàng - Đà Nẵng, Lost in wonder tại đảo Bàn chân – vịnh Hạ Long, và Another Day tại ga Tàu hỏa leo núi Mường Hoa – Sa Pa đã tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng du lịch và thời trang. Hình ảnh của các show diễn đã tạo cảm hứng và tăng lượng khách tham quan đến những địa điểm mà show diễn tổ chức.

Ảnh: Kiếng Cận Team; KAMAO, 54OG