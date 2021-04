Rosé: Cô nàng “nghiện” layering necklaces và ước mơ làm đại sứ của thương hiệu yêu thích trở thành hiện thực

Rosé được cho là một người rất biết cách dẫn dắt thời trang, và đặc biệt yêu trang sức. Cô đã từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: “Đồ trang sức luôn mang lại thật nhiều niềm vui. Khi chúng ta bắt đầu thực hiện phối đồ cho một bộ trang phục, cho dù đó là một ngày thường hay một ngày làm việc, trang sức luôn nên được ưu tiên hàng đầu. Bạn sẽ không bao giờ biết tổng thể diện mạo của bạn trông như thế nào cho đến khi những đồ trang sức được thêm vào”.

Ảnh hậu trường của cô nàng trước khi diễn. Có thể thấy cách phối phụ kiện của cô rất tinh tế nhưng vẫn đủ lộng lẫy.

Khi được hỏi về phong cách trang sức của bản thân, Rosé cho rằng dạo này cô rất quan tâm đến những chiếc layering necklaces. Cô thích những trang sức có màu rose gold (vàng hồng), vì cô đã nghĩ rằng trang sức vàng thì quá lộng lẫy. Nhưng thời gian gần đây thì cô đã chuyển hẳn qua “mê đắm đuối” những loại trang sức này và tận hưởng sự lộng lẫy của chúng.

Rosé diện layering necklaces mọi lúc mọi nơi. Cùng với những trang phục mang sắc màu trung tính… ... đến những outlook sặc sỡ mùa hè. Từ trong MV… ... ra ngoài sân khấu.

Chia sẻ về món trang sức đầu tiên nhận được, cô tiết lộ đó là một đôi bông tai vàng trắng đính charm cổ điển của thương hiệu Tiffany & Co. do mẹ tặng vào năm lớp 7. Cô đã gắn bó với thương hiệu này suốt thời trung học và ước mong sẽ được làm đại sứ của thương hiệu.

Vừa qua, Rosé đã chính thức thông báo trên Instagram cá nhân của mình về việc đã trở thành đại sứ toàn cầu của Tiffany và không quên chia sẻ rằng: “Tiffany & Co. was always such an iconic jewelry brand and I’m so proud to be working with them. This is a dream come true” (tạm dịch: Tiffany & Co. luôn là một nhãn hiệu trang sức mang tính biểu tượng và tôi rất tự hào khi được làm việc với họ. Vậy là giấc mơ đã trở thành sự thật).

Hiện nay, giới mộ điệu quốc tế cũng như cộng đồng Knet đang rất nóng lòng để đón chờ “cái bắt tay” đầy tính thuyết phục này đến từ Tiffany & Co. và “đương kim nữ hoàng Kpop” Rosé đang sắp được ra mắt với bộ sưu tập HardWear.

