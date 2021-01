Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ mặc đồ của nhà thiết kế nào vào lễ nhậm chức?

Bất kỳ bộ quần áo nào của Peter Do sẽ là một lựa chọn bất ngờ cho Ngày nhậm chức. Nhà thiết kế mới chỉ tạo ra các bộ sưu tập trong một vài mùa, nhưng đã nhanh chóng nổi lên như một tài năng thực sự mà không ai sánh kịp. Với những chi tiết cùng đường may sắc sảo, Peter Do sẽ là một lựa chọn phù hợp tuyệt vời cho phong cách của Harris.