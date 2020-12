Phiên bản dép tông Wonder Woman cực cool từ Havaianas, fan cuồng DC đừng bỏ lỡ!!!

Không bỏ lỡ dịp này, thương hiệu dép nổi tiếng Havaianas đến từ Brazil đã cho ra mắt bộ sưu tập Slim Heroines với Wonder Woman là nguồn cảm hứng chính. Bộ sưu tập bao gồm 2 phiên bản được thiết kế bởi nghệ sĩ Robson Rocha đến từ studio Chiaroscuro, người trước đây đã từng hợp tác với DC

Phiên bản Flip Flop Havaianas Wonder Woman đáng mong chờ nhất năm 2020.

Mẫu đầu tiên của bộ sưu tập gây ấn tượng với hình ảnh của Công nương Diana - Wonder Woman quyến rũ và quyền lực với món vũ khí đã làm nên tên tuổi của cô - sợi dây thừng Lasso of Truth. Phần quai dép và logo in nổi màu vàng tương phản với tông màu tối của cả đôi dép, càng làm nổi bật hình ảnh Wonder Woman cực “cool” ngầu. Các fan DC đã thấy xốn xang chưa?