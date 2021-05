Nữ công tước xứ Cambridge đẹp “sững sờ” trong chiếc áo khoác màu đỏ của thương hiệu thời trang Anh Eponine

Nữ công tước xứ Cambridge tạo dáng thanh lịch trong chiếc áo khoác đỏ rực rỡ từ thương hiệu Eponine khi cô đến phòng trưng bày chân dung quốc gia để gặp gỡ các nhiếp ảnh được giới thiệu trong cuốn sách Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ( tạm dịch Giữ lại: Chân dung đất nước trong năm 2020). Cuốn sách của Kate tập hợp hơn 100 bức chân dung "sâu sắc và cá tính", tuyển chọn từ hơn 31.000 bức ảnh được chụp trong giai đoạn giãn cách xã hội đầu tiên của nước Anh.