NTK Phạm Ngọc Anh - Từ Châu Âu quay về với thổ cẩm

Hướng đến những giá trị cộng đồng

Trước đây, khi sống ở Châu Âu, cơ hội được tiếp cận với văn hoá và sản phẩm truyền thống không được nhiều nên khi trở về nước, Ngọc Anh gần như bị sốc khi nhận thấy sự tràn lan của các mặt hàng Trung Quốc và các làng nghề ngày càng bị mai một. Cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tự mắt đi xem và tự tay đi chọn những chất liệu Việt Nam. “Chất liệu của mình đẹp như vậy nhưng không thể cạnh tranh được với giá thành của Trung Quốc. Khi càng may mình càng thích sử dụng chất liệu của Việt Nam hơn vì nó hợp với khí hậu, văn hoá của mình” – Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh cho biết: “Thổ cẩm Việt Nam cũng đẹp và tinh tế vô cùng từ cách phối màu cho đến họa tiết. Nhưng thổ cẩm chưa được người Việt ưa chuộng bởi cũng do chưa xử lý kỹ thuật tốt, hay bị phai màu…. Sắp tới, La Phạm sẽ ra mắt những thiết kế phối thổ cẩm với tiêu chí là tối giản và thực tiễn. Hy vọng những thiết kế mới này sẽ được đón nhận nồng nhiệt”.

Thổ cẩm Việt Nam có một sứ hút quyến rũ khó cưỡng đối với Ngọc Anh.