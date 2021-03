NTK Huyền Châu: Đầu tư vào thời trang là đầu tư xứng đáng

Mở đầu câu chuyện với phóng viên Thời Trang Trẻ vào một ngày đầu năm mới, tháng 3, nhà thiết kế ( NTK) thời trang Huyền Châu đã chia sẻ những quan niệm về hạnh phúc nhẹ nhàng và nữ tính như thế…

Hạnh phúc của người phụ nữ đến từ cuộc sống thường nhật. Với Châu, đó là những sắc màu rực rỡ ở ấu thơ, những nghệ thuật, sáng tạo mà cô được trải nghiệm từ thủa nhỏ... PV: Tháng 3, tháng của phụ nữ, theo Châu, thế nào là hạnh phúc của một phụ nữ?

NTK Huyền Châu: Em thì quan điểm là luôn hạnh phúc với những gì mình đã và đang có. Bất kể đó là khó khăn hay thất bại. Bởi những trải nghiệm mà cuộc sống này đem tới sẽ luôn là cơ hội để chúng ta rèn luyện bản thân, khiến chúng ta thấy trưởng thành hơn. Em được thừa kế niềm đam mê hội hoạ từ người cha là nhà báo kiêm hoạ sĩ nổi tiếng về tranh sơn mài. Từ nhỏ em đã lớn lên bằng những ngày tháng cùng cha ngồi vẽ. Hằn sâu và in đậm trong ký ức của mình là quá trình cha làm nên những bức tranh, từ lúc ông dựng bảng, bày toan, pha màu đến phác những đường cọ đầu tiên tới khi hoàn thành. Nó giúp cho em có được những cảm nhận rất sâu về màu sắc và các kĩ thuật của hội hoạ. Tất cả đều thật đẹp, thật lấp lánh và rực rỡ. Trong cái thế giới chan chứa ánh sáng ấy, em đã được tìm hiểu về thời trang, được đắm chìm trong sáng tạo và ngất ngây trong mơ ước, tưởng tượng. Đến những năm 20 tuổi và tới tận bây giờ em lại có thêm một mối duyên mới với truyền thông. Nhờ đó mà em có thêm cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người, quan sát những khía cạnh phong phú của cuộc sống. Bằng những xúc cảm ấy, em đã nỗ lực xây dựng một thương hiệu riêng cho mình. HUYEN CHAU NGUYEN – đã ra đời với mục đích là sẽ mang đến niềm vui cho những người phụ nữ yêu cái đẹp.

Huyền Châu với NTK Trần Thiện Khánh trong một show diễn - khi Châu, với vai trò là một người mẫu PV: Có đam mê, năng khiếu nghệ thuật là một chuyện nhưng thương mại hóa nó lại là chuyện khác. Không hề dễ, đúng không?

NTK Huyền Châu: Không dễ nhưng phải quen, nếu muốn đam mê thành hiện thực. Thật ra, để có thể cân bằng giữa công việc thiết kế, sáng tạo, truyền thông và kinh doanh mới đầu cũng khá khó khăn. Tất nhiên rồi, không có con đường nào trải thảm cả. Nhưng vấp ngã khác gục ngã chị ạ. Em cũng mất một thời gian để biến sự nhiệt huyết trong “dòng máu” nghệ sĩ thành sự quyết liệt, can trường, chăm chỉ của một người làm kinh doanh. Em không để bất cứ điều gì là lý do để mình gục ngã mà bản thân luôn xác định rằng phải nỗ lực hơn với nghề và đặc biệt là với niềm mơ ước của mình. Nghĩ một cách tốt đẹp hơn để hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn, đó là tâm niệm của em. Kinh doanh thời trang còn cho em cơ hội được đóng góp những thành tựu tốt đẹp cho xã hội. Đối diện với thực tế, luôn luôn hối thúc bản thân không được lùi bước và phải thật sự trưởng thành hơn qua năm tháng là cách để khắc phục các khó khăn, bất cập như chị nói.

Nếu bạn chăm chỉ, nỗ lực - Niềm vui sẽ đến nhiều hơn PV: Hạnh phúc của em (giả dụ vậy) là do may mắn, nỗ lực hay cả hai?

NTK Huyền Châu: Em luôn muốn nhận được niềm hạnh phúc từ chính những nỗ lực của bản thân mình. Bởi như đã nói, em là người yêu những thử thách để từ đó có thể chiến đấu cho hạnh phúc của chính mình. Chị cũng biết rằng em dành phần lớn thời gian một ngày cho công việc. Vì thế mà em luôn mong muốn đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Em luôn hối thúc bản thân phải luôn đổi mới, sáng tạo để có thể chinh chiến với những thử thách của cuộc sống. Và chị biết đó, khi mình vượt qua thành công thì chắc chắn con người sẽ trưởng thành và hạnh phúc viên mãn. Những niềm đau khổ hay buồn bã của em cũng xuất phát từ chính những khoảng thời gian đương đầu với những thử thách đó. Tuy nhiên em không cho phép bản thân đắm chìm ở trong đó quá lâu. Phải luôn đứng dậy sau mỗi vấp ngã - đó mới là triết lý sống của chính em.

Khoảnh khắc vui xuất thần với bạn diễn - một gương mặt quen thuộc của VTV - Biên tập viên Hoài Anh PV: Có một phong cách thiết kế ổn định, đó là nền tảng làm nên dấu ấn của một thương hiệu thời trang, điều đó, cơ bản đến từ đâu?

NTK Huyền Châu: Em đã từng theo học ngành Fashion & Design tại London College for Design & Fashion - Hanoi và Master of Fashion Design tại Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội. Lý do mà em chọn lựa công việc thiết kế thời trang bên cạnh việc đang làm tại VTV bởi đó là niềm đam mê mãnh liệt từ nhỏ và cũng là từ nếp sống tôn vinh, trân trọng, tận hưởng cái đẹp từ nhỏ. Em luôn khao khát đưa những cảm xúc thấm nhuần từ cuộc sống vào ngôn ngữ thiết kế, làm đẹp cho phụ nữ hiện đại, khiến cho họ hạnh phúc và xinh đẹp hơn, duy trì những ký ức rực rỡ mà mình đã có được, như vừa chia sẻ với chị. Ngày hôm nay, luôn là ngày hôm qua của ngày mai. Vậy nên, cách duy nhất là luôn duy trì kiên định những điều mà mình yêu thích, để luôn có cảm giác tận hưởng hạnh phúc.

Mỗi phụ nữ, hãy tin tưởng rằng bản thân mình có giá trị lớn nhất... PV: Đầu tư cho nghề thời trang có tốn không? Thu nhập từ nó khiến em hài lòng chứ?

NTK Huyền Châu: Đầu tư vào nghề thời trang em nghĩ là thật sự xứng đáng. Vì đó là đầu tư cho chính mình. Và đầu tư cho chính mình dù nhỏ nhất cũng luôn là đáng giá nhất. Khi bản thân mình đã là thứ giá trị nhất thì tất cả những thứ còn lại luôn là niềm vui và sự hài lòng.

Huyền Châu trong một mẫu áo của NTK Nguyễn Thiện Khánh PV: “HUYEN CHAU NGUYEN” đã tồn tại và... ổn, nhưng thực tế cho thấy, NTK Việt - thương hiệu Việt không phải ai cũng sống khỏe. Bí quyết của em?

NTK Huyền Châu: Không bao giờ lỗi mốt chính là triết lý kinh doanh của HUYEN CHAU NGUYEN. Thời trang là một thế giới đa dạng, nhiều màu sắc, tuy nhiên không phải cứ có nhiều quần áo là bạn đã thời trang. Thời trang vốn dĩ đã có những quy tắc nhất định, đã có những phom dáng mang tính vĩnh cửu, những thiết kế kinh điển ăn sâu vào tiềm thức của con người. Những thiết kế tại HUYEN CHAU NGUYEN dựa trên những quy tắc bất di bất dịch của lịch sử để cho ra những sản phẩm luôn khiến bạn tự tin với vẻ ngoài, mà không quá đau đầu trong việc hôm nay mình mặc gì. Em nghĩ là với triết lý tinh giản như vậy là cách mà HUYEN CHAU NGUYEN tồn tại và phát triển. Song song với đó, em cho rằng nguyên tắc kinh doanh cũng quan trọng. Và, nguyên tắc kinh doanh của HUYEN CHAU NGUYEN là ân cần, tận tậm và trách nhiệm. HUYEN CHAU NGUYEN mong muốn với đầy đủ sự tâm huyết để xây dựng một thương hiệu thời trang chất lượng, với mục đích cao cả là đóng góp điều tốt đẹp cho xã hội, kết nối mọi người lại gần nhau hơn và đem đến cho phụ nữ những cảm xúc tuyệt vời.

Biên tập viên Hoài Anh trong một mẫu thiết kế của HUYEN CHAU NGUYEN PV: Cuối cùng, em gửi gắm điều gì trong các mẫu thiết kế, thương hiệu của mình? Và cả gửi gắm điều gì cho những người phụ nữ trong tháng 3 hạnh phúc này?

NTK Huyền Châu: Tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ, HUYEN CHAU NGUYEN mong muốn tất cả những người phụ nữ luôn xinh đẹp, thông minh và toả sáng. Và chắc chắn rằng phải luôn thật hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.