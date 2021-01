Những người mẫu thành công nhất năm 2020 trên Instagram

Từ Kendall Jenner và Gigi Hadid đến Emily Ratajkowski và Hailey Baldwin - danh sách này xem xét một số người mẫu thành công nhất năm 2020 và nó xếp hạng họ dựa trên số lượng người theo dõi trên Instagram vì đó là chuyện thực tế - bạn có thật sự là một người mẫu nếu bạn không phải là người mẫu Instagram? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết cô nàng nào nắm giữ vị trí số 1!

Kaia Gerber - 6 triệu người theo dõi trên Instagram

Đứng ở vị trí số 10 là người mẫu 19 tuổi Kaia Gerber người khá thành công trong vài năm qua. Ngôi sao trẻ - người nổi tiếng do là con gái siêu mẫu Cindy Crawford - chắc chắn chứng minh được bản thân trong giới chân dài và ngày nay, có nhiều bạn bè nổi tiếng. Kaia có 6 triệu người theo dõi trên Instagram nơi cô đăng những tấm ảnh hậu trường chụp hình cũng như hình ảnh trong cuộc sống riêng.

Winnie Harlow - 8.4 triệu người theo dõi trên Instagram

Vị trí tiếp theo thuộc về người mẫu 26 tuổi Winnie Harlow người nổi tiếng vì tham gia chương trình America's Next Top Model vào năm 2014 và là một gương mặt quan trọng trong làng thời trang. Người mẫu là người phát ngôn về bệnh bạch biến. Hiện nay, cô có 8.4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Karlie Kloss - 8.9 triệu người theo dõi trên Instagram

Vị trí số 8 trong danh sách là người mẫu 28 tuổi Karlie Kloss người được phát hiện trong độ tuổi thanh thiếu niên và thống trị ngành công nghiệp kể từ đó.

Cô gái tóc vàng thường xuyên chia sẻ những tấm hình selfie tuyệt đẹp trên Instagram nơi cô có 8.9 triệu người theo dõi. Cũng giống như các cô nàng trong danh sách này - Karlie trở nên xinh đẹp theo thời gian.

Barbara Palvin - 15.4 triệu người theo dõi trên Instagram

Người mẫu 27 tuổi Barbara Palvin nổi tiếng trong những năm cuối của những năm 2010 và hiện nay, cô hẹn hò với cựu ngôi sao Disney Channel, Dylan Sprouse. Cô nàng tóc nâu thường chia sẻ những tấm hình selfie không phấn son trên Instagram, và cô trông xinh đẹp làm sao - không có gì ngạc nhiên khi Barbara có 15.4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Emily Ratajkowski - 27 triệu người theo dõi trên Instagram

Vị trí số 6 thuộc về người mẫu Emily Ratajkowski người trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong video ca nhạc Blurred Lines của Robin Thicke vào năm 2013. Cô nàng 29 tuổi - người đang mang thai con đầu lòng - vốn được biết đến rộng rãi vì những tấm ảnh đẹp trên Instagram vì để lộ nhiều da thịt. Emily nổi tiếng là nhà hoạt động nữ quyền người dùng mạng xã hội để đấu tranh đòi bình đẳng xã hội và cô có 27 triệu người theo dõi trên Instagram.

Hailey Bieber - 31.8 triệu người theo dõi trên Instagram

Nằm ở vị trí số 5 là Hailey Bieber - trước kia được biết đến với cái tên Hailey Baldwin - người nổi tiếng vào năm 2014 cùng với Gigi Hadid, Bella Hadid và Kendall Jenner. Người mẫu 24 tuổi, người lập gia đình với ca sĩ Canada Justin Bieber, hiện nay, có 31.8 triệu người theo dõi trên Instagram nơi cô mang đến cho người hâm mộ cái nhìn về cuộc sống của cô cũng như mối quan hệ của cô với Justin!

Bella Hadid – 37.2 triệu người theo dõi trên Instagram

Vị trí số 4 trong danh sách thuộc về một trong những người bạn thân của Hailey Baldwin - Bella Hadid. Người mẫu 24 tuổi nổi tiếng cùng với chị gái Gigi và từ năm 2014, cô là một trong những người mẫu thành công nhất trong giới chân dài.

Trên Instagram - nơi cô gái tóc nâu thường đăng những bộ trang phục hợp trào lưu trong ngày - Bella có 37.2 triệu người theo dõi.

Cara Delevingne - 43.8 triệu người theo dõi trên Instagram

Ba vị trí hàng đầu trong danh sách những người mẫu thành công nhất năm 2020 dựa trên số người theo dõi trên Instagram là người mẫu Anh Cara Delevingne. Cara nổi tiếng vào đầu những năm 2010 và bên cạnh công việc người mẫu, cô cũng là diễn viên thành công với những vai diễn trong các phim như Paper Towns và Suicide Squad. Hiện nay, cô gái 28 tuổi có 43.8 triệu người theo dõi trên Instagram.

Gigi Hadid - 62.4 triệu người theo dõi trên Instagram

Vị trí á quân thuộc về chị gái Bella Hadid. Thậm chí khi người mẫu thông báo cô mang thai với cựu thành viên nhóm nhạc One Direction là Zayn Malik vào mùa xuân năm ngoái và kể từ khi sinh con đầu lòng - Gigi Hadid thành công đến nỗi cô vẫn có tên trong danh sách là chuyện đương nhiên. Trên Instagram, cô nàng 25 tuổi có khuynh hướng chia sẻ mọi thứ như con cái, buổi gặp mặt gia đình, các con thú cưng… - và hiện nay, cô có 62.4 triệu người theo dõi.

Kendall Jenner – 146.7 triệu người theo dõi trên Instagram

Đứng ở vị trí số 1 với 146.7 triệu người theo dõi là Kendall Jenner. Người mẫu nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, tuy nhiên, khi cô là thanh thiếu niên, Kendall quyết định cô muốn khám phá giới người mẫu. Ngôi sao 25 tuổi làm việc trong giới chân dài từ năm 14 tuổi và không nghi ngờ gì cô vẫn sẽ là một trong những người mẫu thành công nhất trong thời gian dài!

theo Daily Mail, InStyle