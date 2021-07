Những khoảnh khắc thời trang đẹp nhất của “mẹ rồng” Emilia Clarke

Ngoài Game of Thrones, nữ diễn viên ghi dấu trên màn ảnh rộng với các vai diễn trong các bộ phim như "bom tấn" Terminator Genisys, Me Before You, Last Christmas... Không chỉ có khả năng diễn x uất tuyệt vời, Emilia Clarke còn sở hữu chất giọng "vạn người mê". Cô có năng khiếu âm nhạc khi hát được nhiều thể loại như Ballad, Blue Jazz và chơi được Piano, Guitar, sáo.