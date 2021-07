Những bộ phim kinh điển được cộng thêm điểm nhờ vào phục trang ấn tượng

"In the Mood for Love” có thể nói là tác phẩm kinh điển nhất, được nhiều phương tiện truyền thông đưa vào danh sách 100 phim hay nhất khi ra mắt. Khi nhắc đến "In the Mood for Love", ký ức trực quan của mọi người sẽ là nhạc nền du dương trong phim, những cảnh lãng mạn phong phú và sự mơ hồ của hai người ở tuổi trung niên do Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc thủ vai.