Nhớ Tết xưa mặc áo bông chần

Chiếc áo bông xưa được cách tân theo xu hướng mới

Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người dùng, các nhà may, nhà thiết kế đã cho ra đời đa dạng kiểu áo bông theo nhiều cấp độ từ bình dân đến cao cấp và thậm chí còn là xa xỉ. Tôi tìm đến một nhà may lâu đời trên đất Hà thành, nằm trên con phố cổ Tạ Hiện, Hà Nội. Bà Kim Thanh - người phụ nữ chính gốc người Hà Nội, chủ tiệm may Kim Thanh cho biết, những năm gần đây vào dịp giáp Tết Nguyên đán cửa tiệm của bà nhận được nhiều đơn hàng may đo áo bông, áo dài hơn trước. Khách hàng không chỉ có những người lớn tuổi là các bà, các mẹ đã từng sống qua thời kỳ mà chiếc áo bông chần là trang phục quý giá nhất diện vào ngày tết, mặc khoác bên ngoài tà áo dài truyền thống. Bên cạnh đó, còn có một số phụ nữ trẻ họ cũng thích mặc áo bông xưa nhưng được cách tân theo kiểu trẻ trung, hiện đại hơn. Hơn nửa thế kỷ, tiệm may của bà đã cho ra đời nhiều sản phẩm áo dài, áo bông truyền thống và nay bà lại chuyền nghề cho đời con cháu.