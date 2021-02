Nguyễn Nhã Uyên xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam mùa đầu tiên.

Bên cạnh Phong Vinh, Nhã Uyên, Minh Hải, Gia Nhi, Phương Thảo, chương trình chào đón sự quay trở lại của Ngô Anna - thí sinh nhí đội HLV Tuyết Lan vừa bị loại trong tập 9 trước đó nhờ chiến thắng cuộc thi Model Kid Vietnam Voting For Comeback.

Sự vắng mặt của HLV Tuyết Lan sớm được Host Thuý Hạnh giải đáp cùng mọi người qua đoạn video nhắn gửi từ Singapore. Trên màn hình, Tuyết Lan giải thích do tình hình dịch Covid-19 nên không thể quay về Việt Nam trực tiếp hỗ trợ các thí sinh nhí của đội mình. Chính vì thế, cô gửi gắm học trò cho một người bạn thân thiết là Thuỳ Dương (TyhD) - Á quân Vietnam's Next Top Model mùa All Stars. Tuyết Lan cũng dặn dò các thí sinh nhí phải vâng lời cô giáo mới.