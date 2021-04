Ngoài H&M, Zara, Mango, Uniqlo... thương hiệu thời trang bình dân trong nước nào đang “được lòng” giới trẻ Việt Nam?

1. Libé - Từ 190.000 đ đến 990.000 đ

Ra đời năm 2013, Libé lấy cảm hứng sáng tạo từ nhu cầu sở hữu một tủ đồ đơn giản nhưng vẫn hiện đại của mọi cô nàng. Bạn sẽ tìm thấy ở những cửa hàng của thương hiệu này những item với màu sắc tươi vui, trẻ trung với sự đa dạng về kiểu dáng.

Mẫn Tiên xinh xắn với váy hai dây đến từ Libé. 2. Dottie - Từ 95.000 đ đến 695.000 đ

Không có gì phải bàn cãi về độ phủ sóng của Dottie khi thương hiệu này có tới 13 cửa hàng trên khắp cả nước. Với phương châm giúp các cô nàng luôn tỏa sáng nhưng vẫn là chính mình, những thiết kế của Dottie được đầu tư cả về chất liệu lẫn form dáng.

3. là min - Từ 190.000đ đến 990.000đ

Đơn giản mà thời thượng là những gì mà là min hướng tới. Chỉ với những item cơ bản như áo thun, quần jeans nhưng với sự đầu tư về chất liệu và sự phá cách về kiểu dáng, kết hợp với tư duy phối đồ khéo léo, là min đã góp phần không nhỏ trong việc định hình phong cách của nhiều bạn trẻ.

4. SSStutter - Từ 149.000 đ đến 999.000 đ

Những ai tìm kiếm cho mình phong cách thời trang thanh lịch, gọn gàng, có hơi hướng công sở thì cái tên SSStutter là một gợi ý không tồi. Tinh gọn - tinh tế và gọn gàng là phong cách mà SSStutter theo đuổi.

SSStutter for her - Mảng thời trang cho nữ mà SSStutter vừa cho ra mắt cũng không kém cạnh về độ phủ sóng.

5. Boo - Từ 399.000 đ đến 1.299.000 đ

Từ khởi đầu là một cửa hàng bán quần áo và phụ kiện trượt ván, qua quá trình phát triển, Boo vẫn giữ cho mình diện mạo chất chơi và độc đáo. Tinh thần phóng khoáng của đường phố hiện hữu trong tất cả sản phẩm của thương hiệu này qua những câu quote ấn tượng với chất lượng in ấn xuất sắc và màu sắc streetwear không lẫn vào đâu được.

Dự án Boo zilla độc đáo với hình thức nhượng quyền từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Mavel, Star war, Mickey… gây sốt trong giới trẻ. Boo nổi tiếng với dòng áo phông in hình lấy cảm hứng từ văn hóa và đặc trưng của giới trẻ Việt Nam.

6. She by shj - Từ 270.000 đ đến 860.000 đ

Những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, điệu đà chắc chắn sẽ là fan cứng của She by shj. Với thiết kế đa dạng, chất liệu và màu sắc tôn da, tôn dáng, những thiết kế của She by shj sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu.

She by shj chứng minh sức hút khi chinh phục cả những cô nàng IT girls như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn.

7. Ananas - Từ 420.000 đ đến 1.090.000 đ

Ananas là thương hiệu giày thể thao “nhẵn mặt” với giới trẻ Việt Nam trong thời gian qua nhờ những lợi thế như: form dáng cơ bản, dễ phối đồ, chất lượng sản phẩm đảm bảo cùng với giá thành phải chăng.

Nếu những đôi sneaker đến từ những “ông lớn” như Nike, Adidas… có mức giá khiến bạn đắn đo, hãy thử chi tiền cho những đôi Ananas có mức giá “hạt dẻ” mà chất lượng không kém.

8. Coolmate - Từ 199.000 đ đến 299.000 đ Là một thương hiệu thời trang nam khá mới của Việt Nam nhưng Coolmate vẫn chứng minh chất lượng của mình khi nằm trong shopping list của nhiều bạn trẻ. Không quá cầu kì về kiểu dáng và màu sắc, chất liệu chính là lợi thế của Coolmate: mát mẻ, thông thoáng và cực kỳ thích hợp cho những ai ưa thích vận động, workout…

9. Jamlos - Từ 290.000 đ đến 740.000 đ

Nếu bạn là người theo đuổi chủ nghĩa xê dịch, những chiếc balo với chất liệu canvas đến từ Jamlos sẽ mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng, năng động trong suốt hành trình. Thương hiệu này cũng rất “chịu khó” trong việc cho ra mắt những dòng sản phẩm đa dạng, từ balo đến túi chéo, túi tote, phụ kiện…

Với Jamlos, bạn vẫn sẽ cực chất và cực cool dù có đang ngồi quán cóc vỉa hè đi chăng nữa.

Nguồn ảnh: Libé, Coolmate, Dottie, là min, SSStutter, Boo, She by shj, Ananas, Jamlos