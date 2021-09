Ngắm 1.001 style thời trang của các sao từ thiện, cứu trợ quốc tế

Không như Emma, với Lady Gaga, người đối diện thường trực cảm giác... nghẹt thở bởi phong cách thời trang nổi loạn của cô. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, cô là một phụ nữ có trái tim ấm áp. Cô dành phần lớn hoạt động xã hội, thiện nguyện, sự quan tâm của mình cho những thanh niên yếu thế, không gia đình, lỡ bước sa ngã.

Ngay cả những trang phục được xem là "dễ thở" nhất của Gaga thì cũng không hề... thở dễ chút nào.

Cô và quỹ The Born This Way Foundation thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho những thanh niên này. Cô mong muốn mang lại cho họ sự hỗ trợ, để họ vượt qua được những cơn khủng hoảng, những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như việc bị bắt nạt ở học đường, hay những vấn đề rối loạn tâm lý khác.