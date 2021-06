Nam thần Kim Woo Bin trở lại Kbiz sau thời gian điều trị bệnh ung thư

Shin Min Ah sinh năm 1984 và khởi nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô là một trong những mẫu nữ được yêu thích nhất trên các bìa tạp chí Hàn Quốc. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình A Love to Kill (2005), My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (2010)...