Mỹ nhân Việt hội ngộ, chia vui với NTK Đỗ Mạnh Cường trong ngày khai trương SIXDO

Sau khoảng 1 tháng kể từ show diễn chào sân, hệ thống 30 cửa hàng SIXDO đầu tiên đã chính thức bước vào hoạt động từ ngày 22/11/2020.

NTK Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân Phạm Huy Cận và các cộng sự đã dày công chuẩn bị để SIXDO đồng loạt ra mắt trong diện mạo chỉn chu, hoàn mỹ nhất. Sự kiện diễn ra ngay ngày nghỉ cuối tuần nhưng vẫn quy tụ được nhiều ngôi sao hàng đầu đến chia vui cùng NTK Đỗ Mạnh Cường.

NTK Đỗ Mạnh Cường diện trang phục với tông đen làm chủ đạo, cũng là một trong những gam màu anh vô cùng yêu thích. Đồng hành với anh là 6 con, nguồn cảm hứng để anh thành lập nên thương hiệu SIXDO (6 anh em nhà họ Đỗ”, gồm: Nhím, Tít, Linh Đan, MyMy, Gấu và Én.

Trong tiệc mừng đặc biệt này, 6 anh em nhà họ Đỗ đều diện trang phục đồng điệu với nền đen làm chủ đạo, hoạ tiết chữ trắng SIXDO nổi bật lên trên. Nếu như Nhím, Tít và Gấu trông lịch lãm với vest thì Linh Đan, MyMy và Én đều đáng yêu trong những chiếc đầm xoè năng động, nữ tính. Từ nhỏ, việc ăn mặc của các con đều được NTK Đỗ Mạnh Cường chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng.

Chia sẻ trong ngày ra mắt SIXDO, NTK Đỗ Mạnh Cường bộc bạch: “Thật khó có ngôn từ nào diễn tả được niềm hạnh phúc ngay lúc này với riêng tôi. Đời người chỉ sống đúng một lần. Giá trị tôi tạo ra với thời trang là điều ai cũng dễ thấy được trong những năm qua. Tuy nhiên, tôi mong rằng giá trị mình mang lại cho mọi người không chỉ dừng lại ở chuyện đẹp, mà còn ở việc thiện. Từ lợi nhuận của SIXDO chúng tôi sẽ thành lập nên một viện mồ côi để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn. Có thể đây là một tham vọng lớn, trách nhiệm đi kèm cũng rất nặng nề. Nhưng tôi tin “sự tham lam” này sẽ được đón nhận, chia sẻ từ mọi người. Hơn hết, các con sẽ tiếp tục thực hiện công việc này khi tôi dần lớn tuổi hơn”.

Diễm My. Diễn viên Diễm My khiến nhiều quan khách bất ngờ, xen lẫn thích thú khi thay đổi đến tận 7 bộ cánh, nằm trong các phần trang phục nữ được giới thiệu trong show diễn vừa qua như: dệt kim, hoạ tiết hoa hồng, trang phục dạ tiệc với điểm nhấn ở việc dựng phom.

Nữ diễn viên chọn những tông màu ngọt ngào, phù hợp với tiết trời cuối năm như: be, pastel... hay trắng, đen trung tính. Diễm My vẫn chọn tóc búi quen thuộc, với phụ kiện của Chanel làm điểm nhấn. Ngoài chiếc túi Goyard đắt đỏ, Diễm My còn phối thêm những chiếc túi với giá tầm trung của SIXDO, trông đẹp mắt, cuốn hút.