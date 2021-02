Một giờ với “Thủ lĩnh” của Yoga Sống khỏe

Cũng những năm tháng rong ruổi ở quê hương đó, tôi đã có “thành tích” gây dựng một phong trào Yoga rất sôi nổi. Cùng với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ( Hồng Yến có công việc chính là giáo viên Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng ở trường PTTH Nguyễn Trường Thủy, Nam Định) thì nó cũng chính là phần thưởng cho sự bền bỉ chia sẻ đi thông điệp và triết lý Yoga của tôi.

Nhưng tôi cũng có lúc suýt mất mạng...

Vũ Hồng Yến và các Phó Ban tổ chức, Cố vấn Festival Yoga, Miss Yoga Việt Nam 2021