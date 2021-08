Mốt cho thú cưng nhà giàu dùng các thương hiệu xa xỉ

Ngoài những sản phẩm quần áo luôn bắt kịp xu hướng thời trang, những món đồ chơi thú cưng dệt kim độc quyền mà Ware of the Dog tự hào là một nhân tố quan trọng khác làm nên thành công của thương hiệu. Nó không chỉ thu hút thú cưng mà còn mang theo rất nhiều phong cách thời trang của chủ nhân. Là một thương hiệu cung cấp đồ dùng cho thú cưng, Ware of the dog có thể thiết kế và sản xuất các sản phẩm thu hút chủ sở hữu và vật nuôi cùng một lúc, điều này càng rút ngắn khoảng cách giữa con người và động vật.

Hunting Pony là thương hiệu đã khéo léo kết hợp các sản phẩm dành cho thú cưng với các sản phẩm gia dụng. Định vị sản phẩm dành cho thú cưng dựa trên tính thẩm mỹ và phong cách thiết kế của con người chứ không phải là “chuyên môn hóa” chúng. Là một thương hiệu sản phẩm dành cho thú cưng, việc có xuất phát điểm và “tham vọng” như vậy cũng mang đến một cái nhìn mới cho người tham gia và người tiêu dùng trong ngành này.