Mã Thiên Vũ - nam thần Cbiz tài năng từng có tuổi thơ bất hạnh

Mã Thiên Vũ bắt đầu cuộc sống của mình ở Bắc Phiếu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, sau đó anh chuyển lên làm việc ở Bắc Kinh. Thời gian làm việc trong một quán bar anh đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân vật trong làng giải trí và may mắn được giúp đỡ trở thành một diễn viên. Anh thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp ca hát, diễn xuất.

Mã Thiên Vũ giành được giải "ca sĩ được yêu thích" nhất Đại lục với bài hát Only Owe Autumn. Năm 2008, album thứ hai Flying được phát hành và album Still Together, Flying đã giành được giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất tại Đại lục tại Lễ trao giải Sắc màu lần thứ 12, Still Together - Bài hát này đã đoạt giải Top Ten Giai điệu vàng.

Ba lần Mã Thiên Vũ nên duyên trên màn ảnh cùng "tiểu hoa lưu lượng" Trịnh Sảng, anh cũng từng đóng cặp với Tôn Di trong Lương Sinh Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương và từng đóng chung cùng đàn chị Lưu Đào trong Nhật Kí Trốn Hôn. Tuy nhiên Mã Thiên Vũ chưa có tác phẩm nào tạo nên "hit". Trong 15 năm, anh tham gia chương trình thực tế Sisters Over Flowers, trong bộ phim The Little Prince và tham gia các chương trình khác nhau, mới nhất giành được giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" của truyền hình Trung Quốc.

Dù có tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng Mã Thiên Vũ đã vươn lên bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có chỗ đứng trong làng giải trí vốn khắt khe và nhiều điều tiếng Hoa ngữ.

Theo Sohu, WeiboMatianyu