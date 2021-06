Kim Kardashian giàu lên chủ yếu nhờ việc kinh doanh phát đạt, đặc biệt là dòng sản phẩm Skims cũng như nguồn thu từ show truyền hình Keeping Up with the Kardashians, các chiến dịch quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội... Kim Kardashian còn đang lên kế hoạch mở rộng đế chế kinh doanh của mình bằng cách theo chân Kylie Jenner tấn công vào lĩnh vực làm đẹp với dòng sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa...