Không đứng ngoài và chờ đại dịch kết thúc - Chanel đẩy mạnh cứu trợ trong đại dịch

Mẫu thuộc BST 2022 của Chanel - với màu đen kinh điển, đặc trưng của các thiết kế thuộc hãng. Một mẫu trong BST 2022 của Chanel. Với các chiến lược bản địa hóa cao ở Pháp, Ý, Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc, Chanel đã quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận để cứu trợ y tế và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ các nhân viên tuyến đầu, cũng như những tổ chức hỗ trợ những người dễ bị tác động trong cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt với chuyên môn của các cửa hàng, các nhà sản xuất đối tác cùng các chuyên gia, Chanel còn nỗ lực sản xuất áo choàng bệnh viện cho nhân viên y tế và khẩu trang cho lực lượng lao động. Cũng như nhiều thương hiệu thời trang cao cấp khác, Chanel có một "tệp" khách hàng đông đảo là những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Họ vẫn sử dụng trang phục của Chanel trong các đại hội, sự kiện nghệ thuật lớn toàn cầu như Liên hoan phim Cannes vừa qua. Tại Hoa Kỳ, Quỹ Ứng phó Khẩn cấp CHANEL, Inc., đã cam kết hỗ trợ các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, với sự hỗ trợ bổ sung cho các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19. Với tính chất không thể lường trước được và diễn biến phức tạp, nhanh chóng của đại dịch, 50% tổng kinh phí của Quỹ được phân bổ ngay lập tức để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Số còn lại sẽ được phân phát trong vài tháng tới theo nhu cầu của cộng đồng. Đại diện của Chanel cho biết. Chanel hướng đến những phụ nữ yêu thời trang thanh lịch, cổ điển. Nên màu đặc trưng của các sản phẩm thiên nhiều về hai gam trắng và đen. Trong chiến dịch tài trợ này, Quỹ Ứng phó Khẩn cấp CHANEL, Inc. sẽ đóng góp cho:

• Quỹ CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) (để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe quốc gia và đảm bảo trang thiết bị y tế).

• Bệnh viện + Y tế NYC (New York City) - Quỹ cứu trợ Covid-19 (để hỗ trợ nhu cầu của bệnh nhân và nhân viên chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện ở NYC).

• Ủy ban Cộng đồng New York - Quỹ Phản ứng & Tác động NYC Covid-19 (để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong việc giải quyết các nhu cầu hiện tại và nhiều mặt của người dân New York, bao gồm chăm sóc sức khỏe, an ninh, lương thực, việc làm và nơi ở).

• Quỹ dành cho các trường công lập - Nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 của Quỹ dành cho các trường công lập của NYC (để hỗ trợ nhu cầu cho 1,1 triệu học sinh trường công lập của NYC, và đặc biệt là nhu cầu của 114.000 trẻ em vô gia cư, khi các em chuyển sang hình thức học trực tuyến).

• Tổ chức Cộng đồng của New Jersey - Quỹ Cứu trợ Đại dịch New Jersey (để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận giải quyết những khó khăn hiện tại và nhiều phương diện cuộc sống cho cư dân New Jersey, bao gồm chăm sóc sức khỏe, an ninh, lương thực, việc làm và nơi ở).

Các mẫu thiết kế của Chanel luôn có những "nhận diện" nổi bật chính từ cảm hứng thiết kế nữ tính, lãng mạn mà cũng rất cá tính, đẳng cấp. Việc hăng hái góp sức vào công cuộc cứu trợ chung của toàn cầu là một điểm nhấn ấn tượng, gia tăng thiện cảm của Chanel với không chỉ cộng đồng khách hàng của mình mà còn với cộng đồng thế giới nói chung trong bối cảnh đại dịch ngày càng khó khăn. Nhất là khi thời trang vốn vẫn thuộc ngành hàng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Một show diễn gần đây của Chanel. Đây cũng là tín hiệu tốt đẹp, là dấu ấn, là sự góp sức rất đáng ghi nhận của ngành hàng vốn được xem là... "không thiết yếu" thậm chí là "tiêu sản" trong công cuộc chống lại đại dịch đầy nặng nề hiện nay, một khách hàng của Chanel chia sẻ đầy tự hào. Ra đời từ đầu thế kỷ 19, Chanel được biết đến trên toàn thế giới như một thương hiệu thời trang cao cấp, biểu tượng của ngành thời trang Pháp. Khác với một số thương hiệu thời trang cao cấp có tính toàn cầu khác trên thế giới, Chanel là một trong số ít những công ty thời trang triệu đô được quản lý chỉ bởi thành viên của những gia đình sáng lập từ những ngày đầu cho tới tận bây giờ. Hơn một trăm năm kể từ khi ra đời, hình thành và phát triển, Chanel luôn tạo ra những dấu ấn đặc biệt trong dòng cảm hứng thời trang lãng mạn, ẩn chứa nhiều tinh hoa của ngành thời trang cổ điển nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung: Chanel No5 (nước hoa), câu chuyện đưa vải tweed (một dòng vải bình dân) lên dòng cao cấp hay việc “trưng dụng” màu đen cùng mẫu váy Little Black Dress là những ví dụ điển hình.

