Khloé Kardashian khỏa thân khi ra mắt bộ sưu tập giày của Good American

" Giày của chúng tôi ở đây ", Kardashian thốt lên trên Instagram của mình, nơi cô cũng chia sẻ một số hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo. Khoe cơ bụng săn chắc và những đường cong quyến rũ của mình, ngôi sao của Keeping Up with the Kardashians đã tạo dáng mạnh mẽ trong đôi boot Good American Emma dài quá đầu gối, cô không mặc gì khác ngoài một chiếc quần lót đen.

Cô dùng một cánh tay che đi bộ ngực trần, tay kia của cô ấy chìa ra bím tóc dài khi cô ấy nhìn sang một bên. Kardashian đã tạo mẫu cho một đôi giày khác (lần này là đôi giày OOO Boot trơn) mà không mặc quần áo cho chiến dịch. Bà mẹ một con ngồi bắt chéo chân trên mặt đất với đôi giày được trưng bày đầy đủ và ngực của cô được che một cách khéo léo bằng đầu gối Kardashian và người đồng sáng lập Good American của cô, Emma Grede, bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp kinh doanh giày dép vào tháng 12 năm 2018 khi họ bắt đầu hành trình tạo ra dòng giày , dép của riêng mình. Với một bộ sưu tập phong phú từ dép quai hậu đến giày cao gót với kích thước từ 4 đến 14 cm, với việc mở chiều rộng cho bàn chân, bắp chân và đùi hay một đôi boot với đế Cloud Sole siêu mềm . Sự thoải mái và độc đáo luôn là cốt lõi của thương hiệu. Một số hình ảnh những mẫu giày của Good American: Theo people, dailymail, graziamagazine