Kendall Jenner và Hailey Bieber đã trở thành bạn thân như thế nào khi cùng yêu một chàng trai?

Thông qua sự nghiệp người mẫu thành công, Kendall Jenner và Hailey Baldwin nhanh chóng xây dựng một trong những tình bạn thân thiết nhất mà Hollywood chứng kiến trong một thời gian dài. Cả hai cô nàng biết nhau từ đầu những năm 2010 và kể từ đó, đã đi khắp thế giới cùng nhau, cùng với những người bạn chung của họ là Bella Hadid, Gigi Hadid, Justine Skye, Jaden Smith và Cara Delevingne.

Trước khi Hailey Baldwin làm hòa với Justin Bieber và kết hôn với anh vào năm 2018, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians từng bị đồn có mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi với ngôi sao nhạc pop - nhưng việc hẹn hò cùng một chàng trai dường như không ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Trên thực tế, Jenner vẫn thân với Bieber cho đến ngày nay (chỉ là không phải chuyện tình cảm).

Tình bạn của Kendall Jenner và Hailey Baldwin

Không có gì bí mật khi cả hai cô nàng thành công này bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2011, họ đã biểu diễn chung với nhau nhiều lần.

Jenner tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Elle rằng Baldwin rất thân với em gái cô, Kylie Jenner, khi giải thích rằng bất cứ khi nào chị em nổi tiếng đi chơi ở New York, họ sẽ đến thăm cô.

“Hailey là bạn thân của em tôi, Kylie, và tôi là bạn thân với chị họ Ireland của cô ấy. Hailey sống ở New York, và bất cứ khi nào chúng tôi đến đó, chúng tôi đều đi chơi với cô ấy… Kể từ đó, cô ấy là bạn tôi".

“Lúc đầu, Kylie đã nổi điên; tôi đã phải đưa họ trở lại với nhau và nói, ‘Không, không sao đâu, các bạn’. Nhưng mọi chuyện đều tốt; đó là câu chuyện tình yêu của chúng tôi”.

Kể từ đó, không lâu trước khi Baldwin và Jenner bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình, sau đó, họ cùng tham dự các sự kiện quy tụ các ngôi sao sải bước trên cùng sàn diễn cho các nhà thiết kế thời trang đình đám.

Có vẻ như sự hiểu biết lẫn nhau đã giúp các cô gái vượt qua áp lực khi là những gương mặt mới trong giới chân dài, điều này củng cố mối quan hệ của họ.

Cô gái 25 tuổi tiếp tục nói với Elle rằng trong Tuần lễ thời trang New York đầu tiên của cô vào năm 2011 khi cô đùa rằng cô đã “cướp Hailey khỏi Kylie”, trước khi nhấn mạnh em cô vẫn là bạn với Baldwin, dù không có gì bí mật, giờ đây, cô thân với người đẹp tóc vàng hơn so với doanh nhân Kylie Cosmetics.

Để hiểu rõ Baldwin và Jenner đã trở nên thân thiết như thế nào trong thời gian qua, Jenner đã đề cập vào năm 2016 rằng cô có hình xăm giống với vợ Justin Bieber để kỷ niệm tình bạn của họ.

Vào thời điểm đó, hai người đến một tiệm xăm khi họ xăm hình trái tim tan vỡ trên ngón tay giữa khi Jenner giải thích trên Snapchat: “Hình xăm trên tay phải của tôi là một trái tim nguyên vẹn đại diện cho thiên thần, và hình xăm trên tay trái là một trái tim tan vỡ - kiểu như quỹ dữ”.

Trái tim tan vỡ của Jenner giống Baldwin, người cũng có hình xăm trên ngón tay của cô, điều này phần nào đem đến suy nghĩ rằng Jenner sẽ không hoàn thiện nếu không có nửa kia của cô bên cạnh, điều này giải thích tại sao cô cho rằng trái tim tan vỡ là “quỷ dữ”.

Người hâm mộ sẽ không nhận ra hình xăm trên ngón tay của họ vì nó được xăm bằng mực trắng, mà nghệ sĩ xăm hình JonBoy nói “vì Jenner không muốn mọi người thấy”.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2019 với Vogue Úc, Baldwin không biết tình bạn của cô với Jenner sẽ kéo dài bao lâu, khi giải thích rằng cô thường so sánh chiều cao của mình với các bạn người mẫu, điều này khiến cô lo lắng và tự ti.

“Hãy nhìn Kendall Jenner, Bella Hadid và Gigi Hadid… họ cao và biểu diễn tốt trên đường băng”, cô thú nhận. “Tôi không biết liệu mình có thể có được sự nghiệp như mong muốn hay không nếu tôi không sải bước trên sàn diễn. Tôi không nghĩ đến điều đó nữa. Có rất nhiều người, như các giám đốc tuyển chọn người mẫu, nhận xét: ‘Chúng tôi không nghĩ cô ấy là người mẫu thực sự’”.

May mắn thay cho cô gái gốc Arizona, cô đã vượt qua được sự bất an khá nhanh chóng bởi chuyện đánh mất Jenner vì sự thiếu tự tin của cô về nghề người mẫu đơn giản là không đáng.

“Bạn có thể làm người mẫu và không cần phải sải bước trên đường băng, và tôi đã làm rất tốt điều đó. Tôi tự hào về bản thân vì đã xây dựng được một sự nghiệp người mẫu quảng cáo và tự tin về nó”.

Vào tháng 9.2019, khi Baldwin và Bieber kết hôn tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ Montage Palmetto Bluff ở South Carolina, Jenner đã tham dự cùng với Kris Jenner, Jaden Smith, Corey Gamble, Scooter Braun và nhiều người khác nữa.

theo Daily Mail, Vogue