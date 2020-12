Kendall Jenner và Gigi Hadid: Người mẫu nào kiếm tiền nhiều hơn?

Kendall Jenner và Gigi Hadid là những người bạn thân lâu năm và bắt đầu làm người mẫu cùng một thời điểm. Nhưng trong khi những người bạn thân nhất có bước đột phá lớn trong làng thời trang cùng khoảng thời gian, không nghi ngờ gì khi người này kiếm tiền nhiều hơn người kia.

Cả hai cô nàng là hai người mẫu được săn đón nhất ngày nay, tham gia các chiến dịch quảng cáo cho Calvin Klein, Versace, Estee Lauder, Nike, Puma, và nhiều thương hiệu khác, nhưng ai mới là người kiếm tiền nhiều hơn?

Thu nhập của Gigi Hadid

Gigi bắt đầu làm người mẫu từ năm 2 tuổi khi cô giành được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo đầu tiên với Baby Guess.

Thu nhập của cô ước tính khoảng 13 triệu USD vào năm 2019 nhưng tăng vọt lên đến 29 triệu USD vào năm 2020, và dù sự thật nằm ở chỗ cô im hơi lặng tiếng trong hầu hết năm 2020, khi cô chuẩn bị sinh con gái đầu lòng - vào tháng 9.

Cô trải qua một chặng đường dài với mức thu nhập vào năm 2018 là 9.5 triệu USD, chỉ kém 500,000 USD so với Gisele Bundchen và Cara Delevingne, vì thế, sự nghiệp của cô thật sự phát triển mạnh.

Ở tuổi 17, người mẫu 25 tuổi đã ký hợp đồng với Công ty quản lý IMG Models, người đã lên lịch cho cô với những công việc béo bở nhất trong làng thời trang kể từ ngày đó, ví dụ như sự hợp tác lâu dài với Tommy Hilfiger, trong khi cô cũng xây dựng mối quan hệ tốt với các thương hiệu khác như Moschino, Chanel, và Tom Ford.

Cho đến ngày hôm nay, cô cũng góp mặt 3 lần trong chương trình của Victoria’s Secret và thu 30,000 USD cho mỗi bài đăng tải trên Instagram với số người theo dõi đã vượt quá 60 triệu người hâm mộ.

Thời gian gần đây, Gigi cũng làm người mẫu cho bộ sưu tập nội y Savage X Fenty của Rihanna. Cô biểu diễn 2 lần trong chương trình này.

Các thương hiệu nổi tiếng khác mà người đẹp tóc vàng đã làm việc gồm có Evian, Prada, BMW, và kính Vogue, chuyện này giải thích cho lý do cô có thu nhập tăng gấp đôi chỉ sau 1 năm - người ta chỉ có thể tưởng tượng các con số mà cô sẽ bỏ túi trong năm 2021.

Thu nhập của Kendall Jenner

Kendall có thu nhập rất ấn tượng với con số lên đến 45 triệu USD, và trong khi không phải tất cả số tiền mà cô kiếm được đều từ làm người mẫu, cô vẫn là một trong những người mẫu được trả lương cao nhất giới chân dài hiện nay.

Năm 2017, ở tuổi 22, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians được vinh danh là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới, với số tiền lên đến 22 triệu USD, cao hơn gấp đôi số tiền cô kiếm được vào năm 2016, nơi cô thu về 10 triệu USD.

Dĩ nhiên, một khi trừ thuế và phí, những con số này giảm mạnh, nhưng sự thật nằm ở chỗ Kendall kiếm tiền nhiều hơn bất cứ người mẫu nào kể từ khi bước chân vào nghề nói lên rằng cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.

Sải những bước đi đầu tiên trên sàn diễn thời trang vào năm 2011, Kendall làm người mẫu quảng cáo cho nhiều cái tên danh giá như Estee Lauder, Calvin Klein, cũng như lên bìa hàng chục tạp chí uy tín bao gồm Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, và Glamour…

Không giống Gigi, người được cho là bỏ túi cho mỗi bài đăng tải là 30,000 USD trên Instagram, Kendall, người có hơn 142 triệu người theo dõi, tính phí gần 600,000 USD để viết bài về sản phẩm của một công ty trên trang mạng xã hội của cô.

Đó là điều khá tương phản giữa tiền cô bạn của cô kiếm được từ Instagram, nhưng người ta cũng cần phải xem xét rằng Kendall có nhiều người theo dõi hơn và có lẽ cô hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn.

Mỗi mùa Keeping Up with the Kardashians, người đẹp kiếm từ 4 đến 5 triệu USD. Mẹ cô, Kris Jenner, từng tiết lộ rằng số tiền từ chương trình truyền hình thực tế được chia đều cho các thành viên trong gia đình.

Giống như Gigi, Kendall cũng tham gia 3 chương trình thời trang Victoria’s Secret, nhưng cô tỏa sáng trên sàn diễn nhiều nhà thiết kế uy tín như Michael Kors, Diane von Fürstenberg, Donna Karan, Oscar de la Renta, và nhiều cái tên khác nữa.

Nói về sự nghiệp người mẫu thành công trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, cô gái tóc nâu tâm sự: “Tôi muốn làm người mẫu lâu dài, tôi muốn được mọi người nhìn nhận và tôi muốn có sự nghiệp rực rỡ”.

“Người mẫu Mariacarla Boscono đã chỉ bảo tôi rất nhiều, và tôi may mắn trở thành bạn tốt với quá nhiều người mẫu dễ thương”.

“Bạn học hỏi từ những trải nghiệm của chính mình và bạn học hỏi từ chuyện làm việc với những con người này, thậm chí nếu họ không nói thẳng với bạn rằng, ‘Làm việc này đi, làm việc đó đi, đừng làm việc đó’, bạn học hỏi khi tiếp xúc với họ”.

