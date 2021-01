Karl Lagerfeld chưa bao giờ nghe đến tên người mẫu nổi tiếng này trước khi ông làm việc với cô

Người hâm mộ ông trùm thời trang biết Karl Lagerfeld mất ngày 19.2.2019. Trước khi ông qua đời vì ung thư tụy, Lagerfeld là một người có uy tín trong làng thời trang.

Ông thường gây tranh cãi, nhưng người hâm mộ thích khiếu thẩm mỹ của ông, những thiết kế xuất sắc của ông và thực tế là ông làm cho quá nhiều siêu mẫu nổi tiếng thông qua các dòng hàng quần áo của mình. Nhưng đối với nhiều người, có một người mẫu gần như không chút tiếng tăm khi cô bắt đầu sự nghiệp của mình. Và Lagerfeld thậm chí chưa bao giờ nghe về cô trước khi họ gặp nhau tại một buổi chụp ảnh của ông.

Dù không ai tiết lộ về chuyện ai đã thuê cô, do Lagerfeld chưa bao giờ nghe về cô, Kendall Jenner là người mẫu không tên tuổi người đã tạo ấn tượng mạnh đối với Lagerfeld.

Cả hai đã có cuộc phỏng vấn chung với tạp chí Harper's Bazaar vào năm 2016, nơi Kendall trải lòng về cảm giác khi cô gặp Lagerfeld lần đầu tiên. Dù Lagerfeld e rằng Kendall có thể sẽ nói những chuyện tiêu cực về lần đầu tiên họ gặp nhau (ông tâm sự ông quá “trịch thượng” đối với cô), Kendall chỉ nhắc đến những chuyện tích cực.

Kendall giải thích cô gặp Lagerfeld tại “buổi thử quần áo đầu tiên của Chanel” vào năm 2014. Ở thời điểm đó, cô còn là gương mặt mới, Kendall trình bày, cô không biết cô sẽ phải làm gì và sự kiện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng cuộc gặp gỡ với Lagerfeld không phải là trải nghiệm căng thẳng như nó lẽ ra là thế; cô bạn người mẫu Cara Delevingne đã chia sẻ Lagerfeld là người tình cảm và “là người đàn ông dễ thương”.

Cô cũng không phải lo lắng; Lagerfeld cho biết khi ông gặp Kendall, ông không biết cô là ai, nhưng lần làm việc chung mang đến cảm giác thoải mái. Lagerfeld nhận thấy, “Cô toát ra cảm giác tốt đẹp… Cô rất ấm áp, tử tế, và ngọt ngào”.

Khi được hỏi làm thế nào ông “biết đến” Kendall, ông thong thả trả lời. Sống ở Pháp lâu năm, ông nói với tạp chí Harper's Bazaar rằng chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians không được phát nơi ông sống. Thậm chí, ông chỉ xem lướt qua chương trình khi Kendall còn là “con nít”.

Điều đó đúng khi Kendall ít có hoạt động thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian qua, khi cô không sải bước trên đường băng. Cô thậm chí giấu kín mối quan hệ nổi tiếng của mình với cầu thủ bóng rổ Devin Booker trong một thời gian dài.

Vì thế, Lagerfeld bộc bạch, Kendall hoàn toàn không có chút tiếng tăm: cô có thể tạo ấn tượng với chuyên gia thời trang. Rõ ràng, cô đã tạo được ấn tượng, vì cô biểu diễn trong nhiều chương trình của Lagerfeld hơn và xuất hiện trong vô số chiến dịch quảng cáo trong thời gian qua. Cô cũng là “cô dâu” của Lagerfeld trong một sự kiện thời trang đặc biệt.

Đúng thế, dù đã chọc giận các người mẫu khác trong làng thời trang, Kendall vẫn có một vị trí đặc biệt trong hàng ngũ những người mẫu có thu nhập cao và thu hút sự chú ý.

theo Vogue, Harper's Bazaar