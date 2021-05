Jessica Minh Anh và bộ ảnh đỉnh cao ghi dấu ấn trong làng thời trang thế giới

Đây có thể nói là một trong những bức ảnh ấn tượng nhất trong lịch sử thời trang với hình ảnh siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh đứng trong động cơ máy bay tại sân bay John F. Kennedy - New York, Mỹ. Để tạo ra bức ảnh này, Jessica đã dũng cảm đứng trong động cơ trong lúc cánh quạt đang quay. Giây phút đặc biệt này đã được ghi lại một cách sống động trong video giới thiệu chương trình thời trang làm nên lịch sử có tên “Runway on the Runway” của Jessica Minh Anh. Siêu mẫu xuất hiện đầy quyền lực, với mái tóc buộc cao giữa đỉnh đầu và bộ vest cao cấp đính đá màu trắng điểm xuyết các họa tiết ren của nhà thiết kế người Israel Pnina Tornai, được biết đến từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ mang tên Sex in the City.

Tấm hình này thể hiện sự kết hợp hài hòa và ấn tượng giữa Jessica và công cuộc bảo vệ môi trường. Cô xuất hiện lộng lẫy trên đường băng của sân bay John F. Kennedy trong bộ cánh màu xanh lá cây của nhà thiết kế nổi tiếng người Li Băng Rami Kadi. Jessica thể hiện đẳng cấp siêu mẫu quốc tế giữa quảng trường Thời đại Times Square - New York, Mỹ. Cô diện chiếc đầm Nữ hoàng Cleopatra lộng lẫy của thương hiệu thời trang được yêu thích bởi siêu sao âm nhạc Mỹ Beyonce. Siêu mẫu đẹp xuất sắc với bộ tóc đen dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong bức ảnh quyền lực này. Tấm hình được chụp tại sàn diễn đầy thơ mộng trên dòng sông Seine - Paris. Với mái tóc cột cao ấn tượng thể hiện bản lĩnh người dẫn đầu, siêu mẫu Việt tỏa sáng trong bộ váy đỏ độc đáo của nhà thiết kế Mỹ Latin Ani Alvarez Calderon. Bộ váy haute couture bao gồm chân váy dài, đai bản lớn, áo ngực thêu hoa tinh xảo và áo choàng tay bồng. Và lần này Jessica xuất hiện duyên dáng như một nàng tiên cá trên con thuyền buồm cổ kính tại cảng Hong Kong trong bộ váy haute couture của nhà thiết kế Brazil - Patricia Nascimento. Trên cây cầu biểu tượng của thành phố New York có tên Brooklyn Bridge, Jessica khoe trọn đường cong hoàn hảo trong bộ váy trắng đuôi cá sử dụng chất liệu đính kết đặc biệt của nhà thiết kế Sadek Majed. Nhà thiết kế Serkan Cura đặc biệt ưu ái Jessica Minh Anh và đã chọn cho cô bộ cánh thời trang ấn tượng, được trực tiếp chuyển đến show diễn trên cây cầu nổi tiếng tại vườn địa đàng Singapore từ sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris. Được biết, để tạo nên bức ảnh đẳng cấp quốc tế này, Jessica đã không ngại tạo dáng quay hàng trăm lần và luôn giữ được gương mặt thần thái chuẩn siêu mẫu, để nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc ảo diệu xuất thần. Điểm nhấn chủ đạo của bức hình nằm ở chiếc áo khoác vai vuông độc đáo làm tôn lên vòng eo siêu nhỏ của Jessica. Cuối cùng, người xem không thể rời mắt khỏi mái tóc hình cánh bướm kiêu sa của cô được thiết kế công phu để hoàn thiện bức tranh mộng ảo.