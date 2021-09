Jennie BlackPink sang chảnh đầy cuốn hút trong bộ hình mới khiến cộng đồng mạng xôn xao

Trên trang cá nhân, Jennie thường xuyên đăng ảnh diện đồ của Chanel, có lúc quyến rũ cực chất với tóc ngắn mái bằng, lúc lại xinh đẹp dịu dàng khi để mặt mộc diện áo dài tay cổ vuông họa tiết Chanel với quần jeans đơn giản…

Giọng ca sinh năm 1996 là gương mặt đại diện của Chanel từ năm 2017. Jennie BlackPink thường xuyên mặc đồ của hãng đến các sự kiện, khi đi chơi và cả trong các video ca nhạc, được người hâm mộ gọi là là “Búp bê Chanel sống”. Khi khai trương cửa hàng của Chanel tại Seoul vào năm 2019, cô và Pharrell Williams đã trình diễn bản cover Can’t Take My Eyes Off You của Frankie Valli.