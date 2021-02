“Hoa” - kéo tôi đến gần với những hạnh phúc đời thường

Trở thành một Florist – tôi được làm mới mình mỗi ngày

Pv: Ngày anh gặp “Hoa” đầu tiên như anh chia sẻ, anh có nghĩ một ngày nào đó, như ngày hôm nay, anh là một Florist ( nhà thiết kế hoa – PV) nổi tiếng?

NTK hoa Hoàng Khánh: Tôi trở thành một Florist ( nhà thiết kế hoa – PV), từ lúc nào chính tôi không hay. Bởi vì, trở về từ buổi đầu ấy, tôi bắt đầu công việc ở một cửa hàng hoa nhỏ. Những khách hàng đầu tiên của tôi là những khách hàng… rất đơn giản. Họ cần hoa cho các công việc của mình như tặng sinh nhật, tặng khai trương, chúc mừng ai đó hay nhân dịp gì đó như 20/11, 20/10 hay 8/3… Thế nên cái họ quan tâm là giá tiền vừa phải, hoa tươi hoặc đúng loại hoa có ý nghĩa, bó bằng những lớp giấy lạ, đẹp là được lắm rồi.

Hai người mẫu... hoa trong Back For Good - Thời trang hóa... hoa qua những sự kiện là sự sáng tạo và nỗ lực của Hoàng Khánh

Nhưng với tôi thì khác. Bất cứ “đơn hàng” nào tới tay, bất cứ bó hoa nào tôi bó, bất cứ bông hoa nào tôi cầm lên đối với tôi đều là một công trình, một câu chuyện. Tôi tìm cách làm khác những điều người khác làm. Hoa vào tay tôi là phải khác. Một bó hồng dành tặng người yêu không chỉ đơn giản là tạo hình thành một trái tim đỏ rực rỡ mà có thể nó là một bó hoa hồng xanh với những lá cỏ trắng cao, thấp khác nhau, vút cong mềm mại, vươn mình ra tứ phía, một cách phóng khoáng và tự do... Cũng như ước mơ của tôi và nhiều người về tình yêu vậy. Mình phải được vui vẻ, thỏa nguyện, tự do mà vẫn gần kề, quấn quýt bên người yêu. Tôi tin rằng tình yêu thắm đỏ là tình yêu đẹp, hoàn hảo nhưng tình yêu tự do bộc lộ, thể hiện, có nhiều cảm xúc và đặc biệt có sự thăng hoa là mới là một thứ tình cảm thật sự, cần có và làm nên thứ hạnh phúc, chân thật, tự nhiên, gắn bó.