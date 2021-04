Hoa hậu Đỗ Hà thân thiện, tỏa sáng trong trang phục đời thường khi làm dự án nhân ái

Do địa hình khó khăn lại thêm các trận thiên tai hàng năm nên điều kiện cơ sở hạ tầng và đời sống của bà con ở Nam Trà My còn nhiều khó khăn. Để đến được các Nóc – nơi bà con đồng bào sinh sống – Đỗ Hà cùng ekip phải di chuyển qua những con đường gồ ghề, quanh co, trèo đèo, lội suối. Trong lúc băng rừng, nàng hậu còn bị những con vắt rừng bám vào người.

Sau hành trình của mình, Đỗ Hà xúc động chia sẻ: “2 ngày qua ở miền Trung là một trải nghiệm ý nghĩa, tôi đã từng rất thương miền Trung khi nhìn thấy cuộc sống khó khăn, nghèo khổ của họ qua màn ảnh nhỏ, nhưng khi được đến tận nơi hoà vào cuộc sống của họ thì cảm xúc đó còn hơn cả chữ thương.... Mong là mảnh đất tôi yêu sẽ mạnh mẽ kiên cường và vươn lên vượt qua tất cả khó khăn”. Bên cạnh Nam Trà My, Hoa hậu Đỗ Hà và ekip sẽ tiếp tục khảo sát một số địa phương để tìm phương án thích hợp thực hiện dự án nhân ái của mình. Đỗ Hà sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 vào tháng 12 tại Puerto Rico. Hoa hậu nhân ái là một phần thi vô cùng quan trọng tại Miss World, các đại diện Việt Nam trước đó như: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh đều giành được vị trí cao tại phần thi này, trong đó Đỗ Mỹ Linh đã xuất sắc trở thành Hoa hậu nhân ái Thế giới đầu tiên của Việt Nam.