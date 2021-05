Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006, những năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ do gương mặt được đánh giá kém sang, không có thế lực "chống lưng"... Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc, khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh truyền kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện... Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Sau ly hôn với Phùng Thiệu Phong người đẹp dường như đã lấy lại tinh thần và mới đây cô xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, kiểu trang điểm nhẹ nhàng với đôi mắt to tròn cùng đôi mi cong vút tự nhiên.