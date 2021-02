Fashion Voyage Designer chính thức công bố “bảng vàng” 17 NTK xuất sắc

Hình thức bình chọn online để chọn ra Top 5 như sau: Ý tưởng và mẫu phác thảo của 17 NTK được đăng tải trên fanpage Fashion Voyage: https://www.facebook.com/thefashionvoyage Thời gian bình chọn online từ ngày 2/2 đến 8h ngày 22/02/2021 Cách tính điểm: Bước 1: Like fanpage Fashion Voyage Bước 2: Bình chọn - Tổng điểm bằng: tổng điểm like, comment, share 1 like = 3 điểm, 1 comment = 4 điểm, 1 share = 5 điểm