Diện áo dài học đường lướt ván trượt ẵm giải best outfit ngày thứ 2 The Best Street Style

Nam thần Nhâm Phương Nam xuất hiện cực ngầu với trang phục tông tối màu sắc nam tính, diện cùng áo khoác vải tweed cùng túi hàng hiệu.

Thu hút sự chú ý là những gương mặt người mẫu nữ người nước ngoài với phong cách quý cô dạo phố.

Phong cách thời trang của top 3 đoạt giải thưởng outfits ấn tượng nhất ngày 2 The Best Street Style hội tụ đủ yếu tố sáng tạo, sang chảnh và đầy ấn tượng. “The Best Dresses In Day” ngày thứ 2 đã trao cho cho tín đồ thời trang Hoàng Khang.