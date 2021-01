Đạo diễn Long Kan và chuyến viễn du thời trang rong ruổi theo ánh mặt trời

Ngay khi năm mới 2021 vừa gõ cửa, Đạo diễn Long Kan đưa ra một thông tin nóng hổi: Chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage sẽ trở lại với hành trình Chasing the sun – Rong ruổi theo ánh mặt trời.

Fashion Voyage như một mật mã vừa được mở, ngay lập tức đã có thể khiến rất nhiều gương mặt quen thuộc trong ngành thời trang Việt - dù đang trong những ngày cuối năm hối hả - vẫn cùng tề tựu lại để hồi tưởng về những chuyến viễn du đã qua vốn gắn với các kỳ quan thiên nhiên và danh lam kỳ vĩ như A walk to the sky (Đà Nẵng), Lost in wonder (vịnh Hạ Long) hay Another day (Sa Pa).

Trên tất cả, Long Kan và những người bạn cùng dệt nên giấc mơ Chasing the sun sẽ diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc vào tháng 3/2021.

Nhà sáng lập Fashion Voyage - Đạo diễn Long Kan. Cuộc dạo chơi xa xỉ không chỉ vì tiền

Tổ chức sự kiện thời trang trên đất liền, tại các thành phố sẽ có nhiều thuận lợi dễ dàng. Thế nhưng Long Kan đã sáng lập ra Fashion Voyage (FV) để đưa trải nghiệm thời trang đi xa hơn thế - thưởng ngoạn thời trang giữa thiên nhiên hoang sơ của đảo Bàn Chân, bồng bềnh giữa mây trời cùng sàn catwalk là chiếc cầu Vàng nổi tiếng hay giữa không gian kiến trúc tuyệt tác của ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Có thể thấy Long Kan đã tạo ra một trào lưu thời thượng, mang đến những trải nghiệm độc đáo và duy nhất, đồng thời để lại những dấu ấn cảm xúc không thể quên cho những ai một lần đặt chân lên con tàu Fashion Voyage.

Nói về chuỗi hành trình FV, vị đạo diễn tài hoa cho biết: “Bản thân thời trang đã là cuộc dạo chơi xa xỉ nên khi thực hiện Fashion Voyage, chúng tôi đầu tư không ít công sức, tâm huyết, tiền bạc và cả sự mạo hiểm.” Nói đến sự xa xỉ, ai ai cũng nghĩ ngay đến tiền. Tuy nhiên dưới con mắt của Long Kan, sự xa xỉ còn đến từ quỹ thời gian quý giá mỗi cá nhân dành cho FV cũng như tình yêu thời trang mà họ bộc lộ.

Với các chương trình thời trang thông thường, người tham dự chỉ cần dành ra vài giờ chen giữa nhịp sống bận rộn để đến xem. Riêng với FV, dù cho có tính toán kỹ càng đến đâu thì ít nhất một người cũng phải dành ra 24 giờ mới có thể tham dự. Bên cạnh giới nghệ sĩ và người làm trong ngành thời trang, khán giả của Fashion Voyage phần nhiều là những người thành đạt và có vị trí trong xã hội. Để những doanh nhân bận rộn này có thể gác hết tất cả mọi việc qua một bên, toàn tâm toàn ý rời thành phố vài ngày chỉ để thưởng ngoạn thời trang và du lịch thì chỉ có một đáp án – vì tình yêu thời trang và trải nghiệm mà FV mang đến.

“Khi ở trên con thuyền viễn du thời trang, đoàn thủy thủ và hành khách cùng rũ bỏ mọi phiền muộn, hoàn toàn thảnh thơi tận hưởng những trải nghiệm đỉnh cao và thưởng ngoạn các bộ sưu tập thời trang mới nhất”, Long Kan cho biết.

Khởi đầu mới và những nhân tố mới

Là người làm nghệ thuật nhưng cũng đồng thời là người chủ doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và giải trí, Long Kan hứng chịu ảnh hưởng và “thấm đòn” Covid -19 trong năm 2020. Hàng loạt các sự kiện đã ký kết và lên kế hoạch thực hiện bị trì hoãn rồi dời lịch tổ chức vô thời hạn. Fashion Voyage lẽ ra được tổ chức tại Úc nhưng cũng bị trì hoãn nhiều lần do tình hình chung. Tuy vậy với đôi mắt lạc quan, Long Kan cho rằng tháng 3/3021 mới chính là đúng thời điểm để chuyến viễn du thời trang quay trở lại.

Anh chia sẻ: “Sau một năm mọi người hạn chế đi du lịch, nền kinh tế trì trệ và đóng băng thì Fashion Voyage là sự kiện khởi đầu cho năm mới 2021, là “liều thuốc” vực dậy tinh thần cho tất cả. Chọn chủ đề Rong ruổi theo ánh mặt trời tôi mong muốn truyền cảm hứng tích cực cho mọi người, hãy đi về phía mặt trời để bóng tối lùi lại phía sau, đi về phía mặt trời cũng là hướng về một tương lai tương sáng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn không mất phương hướng và đuổi theo những giấc mơ còn dang dở”.

Hình ảnh từ chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage Lost in wonder tại đảo Bàn Chân, vịnh Hạ Long. Vốn là một người giàu mộng mơ, trước khi nổi tiếng với vai trò đạo diễn thì Long Kan là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản nhưng lại bén duyên với thời trang trong các vai trò stylist, đạo diễn hình ảnh tạp chí thời trang… Chính vì thế, mỗi sự kiện thời trang do anh thực hiện đều độc đáo và mang chất riêng qua sự cộng hưởng của kiến trúc, thời trang và nghệ thuật. Mỗi chủ đề của hành trình Fashion Voyage, Long Kan lại chọn những địa điểm và nhà thiết kế đồng điệu, những người có khả năng mang đến những bộ sưu tập tiệm cận nhất với ý tưởng chung của chuyến hành trình. Với Chasing the sun , ba nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn và Võ Công Khanh sẽ cùng Rong ruổi theo ánh mặt trời . Ngoài ra, FV3 còn có các nhân tố mới và trẻ là các NTK và người mẫu. Hành trình tìm kiếm Fashion Voyage Designer 2021 sẽ chọn ra 5 NTK có bộ sưu tập độc đáo nhất trình diễn trong Street show tại sân khấu đường phố. NTK Lê Thanh Hòa sẽ trở lại tại Fashion Voyage 3 cùng hai NTK Adrian Anh Tuấn và Võ Công Khanh. " Riêng Fashion Show sẽ tổ chức bên hồ bơi vô cực nhìn ra biển Phú Quốc. Đây sẽ là một sàn runway vô cùng độc đáo. Các người mẫu khoác lên mình những thiết kế thời trang đẹp nhất, sải bước trên sàn diễn cong uốn lượn, xa xa là bãi cát vàng biển xanh. Các khách quý của Fashion Voyage 3 vừa thưởng thức thời trang vừa ngắm ánh hoàng hôn rơi trên biển”, Long Kan cho biết.

Hình ảnh tại Another day (Sa Pa). Fashion Voyage 3 tổ chức tại Nam Phú Quốc từ ngày 19 - 21/3/2021 với hai sàn diễn: Street show là các BST thời trang streetwear ấn tượng và độc đáo của NTK Võ Công Khanh và các NTK trẻ; Fashion show giới thiệu BST của NTK Lê Thanh Hòa và Adrian Anh Tuấn.

Ảnh: NVCC