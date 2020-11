Đá quý: Ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau

Tôi đi học ở nước ngoài về. Trong tôi là những định nghĩa, tình huống, kiến thức, con số quản trị rất chuyên nghiệp, hiện đại của kinh tế thế giới. Mà gia đình tôi lại là gia đình buôn bán. Kinh doanh khác với buôn bán đó chị. Và tôi học lại từ đầu mọi thứ. Tôi làm việc trên trải nghiệm cực kỳ quý báu của cha mẹ mình. Tôi tiếp nhận, thu thập, xây dựng kinh nghiệm, toan tính của cha mẹ mình trên nền tảng những gì đất nước Hà Lan dạy cho tôi. Ơn trời, nó cũng vận hành đúng quỹ đạo, trong cái mối Đông – Tây, Kim – Cổ ấy. Khi tôi tiếp nhận, Bảo Tín Thanh Vân chỉ đơn thuần là doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, vàng ta… Nhưng tới tôi – một con người lãng mạn, tôi tìm mọi cách, loay hoay, xoay xở để thổi vào đó tất cả những gì tôi yêu thích, mơ ước. Tôi định hình dòng trang sức. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho đá quý. Những viên đá bé xíu, lấp lánh, trong suốt mà ẩn chứa vô vàn ngôn ngữ khiến tôi bị mê hoặc tới phát điên. Tôi có cảm giác đá hiểu tôi. Khi tôi buồn, nó như những giọt nước mắt trong suốt. Khi tôi vui, nó như ánh mặt trời, ánh sao đêm, ánh trăng đêm rằm. Ranh giới giữa khổ đau, đôi khi hiện thân là viên đá. Tôi càng ngày càng biết ơn cha mẹ mình. Ông bà đã chuyển lại cho tôi một doanh nghiệp bền vững, một thương hiệu đẹp đẽ, uy tín. Ông bà kiên nhẫn đi với tôi cho tới ngày trưởng thành. Bao nhiêu lần tôi vấp ngã, khổ đau. Bao nhiều lần tôi tan tác điền sản (có những đêm, chỉ chợp mắt thôi, mở ra tôi mất cả triệu đô trong tích tắc) mà ông bà không một lần ngăn trở, cấm đoán, chỉ phân tích, khuyên bảo…

Tôi tự tin với thiết kế của mình. Xấu đẹp do thẩm mỹ, góc nhìn, quan niệm của mỗi người. Nhưng chắc chắn, mỗi tác phẩm do tôi tạo ra đều hoàn mỹ (ít nhất là theo sự đánh giá ngặt nghèo của chính tôi). Sau bản phác thảo chì do chính tay tôi thực hiện thì là bản đồ họa 3D, tạo phôi, dựng chỉnh mẫu, đầy đủ công đoạn chuyên nghiệp nên 100% sản phẩm không tì vết. Tuy nhiên, đó chỉ là khâu kỹ thuật thôi. Tôi tự tin chính là vì mỗi sản phẩm, mỗi thiết kế là một câu chuyện. Hàng chục ngàn ngày ngồi trên ghế nhà trường, giảng đường, hàng trăm cuốn sách, truyện tôi đã đọc, đã nghe đều có thể là những chi tiết trên các thiết kế do tôi sáng tạo ra. Điều tôi thỏa nguyện nhất là ở trong các thiết kế của mình, tôi được vẽ lên những điều tôi yêu thích. Sự mềm mại thăm thẳm của mặt biển trên những viên ngọc màu lam, sự líu lo, rạng rỡ của họa mi trên những viên hồng ngọc hay sự lãng mạn, tinh khiết của những bông mai trắng muốt… Tôi dường như đã tìm thấy chính mình khi được thỏa sức bung tỏa với những sáng tạo không biên giới trong các bộ sưu tập mỗi mùa như thế.

Khác với thời của cha mẹ mình, tôi muốn - đã và đang xây dựng một hình mẫu doanh nghiệp, một văn hóa công ty ấm áp, gắn bó tựa gia đình cùng các cộng sự trẻ năng động. Một thiết kế ví dụ, với đầy đủ ý nghĩa của nó?