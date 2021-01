Cuối năm đi săn hàng hiệu pre-owned tại sự kiện giảm giá đặc quyền The journey to luxury

Pre-owned là thuật ngữ dùng cho các sản phẩm đã qua sử dụng, được kiểm tra chất lượng toàn diện và đóng gói cẩn thận như ban đầu. Khác với used là hàng cũ, pre-owned còn được gọi là hàng qua tay với ý nghĩa rằng mức độ hư hại, hao hụt của sản phẩm là rất ít so với sản phẩm mới.

Sự kiện giảm giá đặc quyền - Private sale The journey to luxury do app mua bán hàng hiệu qua tay RE.LOVED tổ chức từ 1-5h chiều ngày 30/1/2021 tại tầng 22 của Hotel des Arts - MGallery Saigon Sky Lounge, số 78 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM.