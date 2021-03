Cùng diện đồ rực màu nắng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh nổi bật nhất trong dàn sao Việt dự thảm đỏ Fashion Voyage 3

Vợ chồng nghệ sĩ Bình Minh - Anh Thơ.

Trước Chasing The Sun - Fashion Voyage 3, ba show diễn A walk to the Sky tổ chức tại Cầu Vàng – Đà Nẵng, Lost in wonder tại đảo Bàn chân – vịnh Hạ Long, và Another Day tại ga Tàu hỏa leo núi Mường Hoa – SaPa của chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage đã tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng du lịch và thời trang. Hình ảnh của các show diễn đã tạo cảm hứng và tăng lượng khách tham quan đến những địa điểm mà show diễn tổ chức, với vẻ đẹp của vùng Địa Trung Hải Nam Phú Quốc được kiến tạo bởi tập đoàn hàng đầu Sun Group lần này, chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm "hot", được check-in nhiều nhất trong tương lai.