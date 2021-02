Chuyện thú vị về chị em người mẫu tài năng Gigi Hadid và Bella Hadid

Tại thời điểm này, nhiều người trên thế giới biết Gigi Hadid là ai. Cô là người mẫu xinh đẹp người xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí và sải bước trên nhiều đường băng đình đám từ năm 2013. Cô thậm chí giành danh hiệu Người mẫu quốc tế năm 2016. Mới 25 tuổi, cô đã gặt hái được thành công.

Bella Hadid thành công không kém gì chị gái! Cô xinh đẹp, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô chọn, và ăn mặc hợp trào lưu. Đó là lý do cô có hơn 38 triệu người theo dõi trên Instagram. Có quá nhiều điều cần biết về hai chị em người mẫu tuyệt vời này.

Cả hai chị em đều thân với gia đình Kardashian-Jenner

Chị em nhà Hadid khá thân với dòng họ Kardashian-Jenner, đặc biệt là Kendall Jenner. Cả ba người đẹp đều biết cảm giác làm người mẫu cho các thương hiệu xa xỉ là như thế nào. Cả ba người mẫu đều chụp hình cho các tạp chí uy tín và sải bước trên các đường băng danh giá. Bella Hadid và Kylie Jenner cũng khá thân và dành nhiều thời gian cho nhau.

Gigi muốn trở thành nhà tâm lý học tội phạm

Trước khi Gigi Hadid ký hợp đồng với IMG, công ty quản lý người mẫu, cô học tâm lý tội phạm. Cô quyết định bỏ học khi sự nghiệp người mẫu bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Cô nói về lựa chọn của mình khi theo nghề người mẫu trong một cuộc hỏi đáp trên Instagram và tiết lộ rằng dù sao thì cô vẫn thích làm công việc sáng tạo hơn.

Bella muốn trở thành nhiếp ảnh gia

Giống như chị gái, Bella Hadid cũng không quan tâm đến nghề người mẫu cho đến khi cuộc đời người mẫu đến với cô vào thời điểm hoàn hảo. Bella muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nên cô đăng ký học tại Trường thiết kế thời trang Parsons ở thành phố New York để theo đuổi ước mơ nghề nghiệp đó. Cô được ký hợp đồng cùng công ty như Gigi, IMG, và bắt đầu làm người mẫu cùng với chị gái.

Cả hai đều tham gia trong các video ca nhạc

Trước đây, Gigi và Bella đều đóng video ca nhạc. Gigi góp mặt trong How Deep is Your Love của Calvin Harris, Cake By The Ocean của DNCE, Surfboard và Flower của Cody Simpson, Simple Things của Miguel, Bad Blood của Taylor Swift và dĩ nhiên Pillowtalk của Zayn Malik. Năm 2015, Bella Hadid tham gia trong video ca nhạc In the Night của The Weeknd. Họ hẹn hò vào thời điểm đó.

Gigi chiến đấu với bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto

Gigi Hadid thông báo với thế giới rằng cô chiến đấu với bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, một căn bệnh tự miễn dịch gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Căn bệnh này có thể gây ra tình trạng tăng cân không đều, các nang tóc bị suy yếu, và da xanh xao. Cô tâm sự với Harper’s Bazaar, “Sau khi phát hiện tôi mắc bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, tôi cần ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Thật kỳ lạ khi còn là một thanh thiếu niên, tôi phải đối phó với căn bệnh này khi tất cả bạn bè của tôi đều có thể ăn McDonald's và nó sẽ không ảnh hưởng đến họ”. Cô rõ ràng tuân theo chế độ ăn kiêng phù hợp và duy trì tập luyện vì cô là một siêu mẫu thành công.

Bella chiến đấu với căn bệnh Lyme

Bella Hadid và em trai Anwar Hadid đều mắc bệnh Lyme. Bệnh Lyme gây đau khớp và phát ban. Đó là một căn bệnh rất đau đớn. Từ năm 15 tuổi, Bella đã phải đối mặt với bệnh Lyme và tất cả các vấn đề sức khỏe của nó.

Mẹ cô, Yolanda Foster, cho ra mắt cuốn sách có tên Believe Me, nơi bà kể chi tiết một số sự thật về tình trạng sức khỏe của Bella và Anwar.

Cả hai đều dùng tên khác với tên trên giấy khai sinh

Nhiều người hâm mộ Gigi Hadid có thể không biết rằng tên thật của cô là Jelena Noura. Mẹ cô, Yolanda, thường gọi cô là Gigi khi cô còn nhỏ và cuối cùng mọi người đều gọi cô bằng biệt danh này. Tên thật của Bella Hadid là Isabella Khair, chuyện này có nghĩa là cô chỉ rút gọn tên của mình - cô không thay đổi các chữ cái hoàn toàn và thay đổi tên như Gigi.

Gigi hẹn hò Cody Simpson, Joe Jonas, Tyler Cameron trước khi sinh con với Zayn Malik

Gigi Hadid và Zayn Malik chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái, đây là điều vô cùng hào hứng đối với họ sau một thời gian dài yêu rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Zayn, cô cũng tìm hiểu một số ngôi sao tuyệt vời.

Cô hẹn hò với các chàng trai như Cody Simpson, Joe Jonas và Tyler Cameron. Sau đó, cả ba anh chàng lại tìm hiểu các cô gái khác! Cody Simpson hẹn hò với Miley Cyrus một thời gian, Joe Jonas có con với Sophie Turner, còn Tyler Cameron bị đồn hẹn hò với Elizabeth Turner.

Bella thừa nhận họ quá hiểu nhau

Theo Glamour, Bella Hadid giải thích về bản thân và tình chị em với Gigi Hadid khi nói, “Chúng tôi giống nhau nhiều hơn mọi người nghĩ. Hai chị em giống nhau từ giọng nói đến phong cách. Đôi khi, chúng tôi sẽ hiểu nhau, hoặc chúng tôi sẽ là những người duy nhất phá lên cười”. Họ là chị em và họ rất thân thiết nên việc quá hiểu nhau không có gì là sốc.

Cả hai đều yêu ngựa

Một điểm chung giữa Gigi Hadid và Bella Hadid là cả hai đều rất yêu ngựa! Chăm sóc ngựa là điều mà họ đam mê. Trên thực tế, Bella từng mơ ước được tranh tài tại Thế vận hội 2016 với tư cách là một vận động viên cưỡi ngựa. Do cô mắc bệnh Lyme, ước mơ cả đời của cô là trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp đã bị dập tắt. Hai chị em vẫn thường xuyên tạo dáng chụp hình với ngựa trên Instagram.

theo Hello, InStyle