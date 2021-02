Chuyên gia thẩm mỹ Ánh nhật: Trái tim của người làm đẹp nằm ở đôi tay

PV: Và cuối cùng, sự đúc kết hay có thể nói là lời khuyên của chị dành cho độc giả Thời Trang Trẻ?

Chuyên gia Ánh Nhật: Hãy làm mọi việc như làm cho người thân của mình. Đó là chia sẻ của mình với các bạn đồng nghiệp. Còn với các khách hàng, mình chỉ có chút lưu tâm nhanh là như này: Làm đẹp là nhu cầu luôn được con người quan tâm và chú ý đến. Đặc biệt là trong lĩnh vực Phun Xăm - Thẩm Mỹ thì đại đa số là chị, em phụ nữ. Để làm ra được một sản phẩm đẹp bao gồm rất nhiều yếu tố. Nhưng có một vài yếu tố then chốt: cơ sở uy tín được cấp phép hành nghề, tay nghề của kỹ thuật viên quyết định sự thành công của sản phẩm, mực có xuất xứ rõ ràng, nguồn gốc thảo mộc không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, thân thiện với cơ thể con người. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mực kém chất lượng. Trong mực có các thành phần hoá học và kim loại. Các chất này có thể ngấm qua da đi vào cơ thể gây độc hại đến gan, phổi, hệ miễn dịch. Mực có kim loại thường dễ nhoè, bệt mầu và bám trên da rất khó phai. Vì vậy, nhiều khách hàng lầm tưởng “ mực bền, khó phai là mực tốt”, nhưng thật ra không phải. Có rất nhiều tai nạn trong phun thêu thẩm mỹ như: do tay nghề và trình độ của chuyên viên, do thiếu an toàn y tế trong Phun Xăm - phòng sử dụng Phun xăm phải được vô trùng khử khuẩn, kỹ thuật viên phải đeo khẩu trang tránh bệnh truyền nhiễm hoặc dụng cụ liên quan: máy, mực, kim, ngòi, bông, chum mực... không được tiệt trùng và sử dụng cho nhiều khách… Hoặc, kỹ thuật viên, chuyên gia không có chuyên môn về da ( từng loại da và độ tuổi của từng khách hàng ảnh hưởng nhiều đếnquyết định đến việc sẽ sử dụng Công nghệ và mầu mực, kiểu dáng nào cho khách hàng). Bên cạnh đó, chị em lưu ý là: phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú. Ng bị huyết áp cao, tiểu đường., những người sử dụng chất kích thích như rượu, bia… Chăm sóc sau phun xăm, dặm lại cho khách cũng rất quan trọng