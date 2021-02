Chung kết Model Kid Vietnam lên sóng sau một năm chờ đợi - Thùy Dương thay thế Tuyết Lan ngồi “ghế nóng“

Trong lần trở lại này, Thuỳ Dương (TyhD) - Á quân Vietnam's Next Top Model mùa Allstars sẽ là người thay thế vị trí của HLV Tuyết Lan, đồng hành cùng các học trò của HLV này trong chặng đua về đích. Được biết, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, HLV Tuyết Lan vẫn đang kẹt tại Singapore và chưa thể về Việt Nam.

Thuỳ Dương (TyhD) Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong làng mẫu Việt Nam, Thuỳ Dương từng lọt top 9 tại Vietnam’s Next Top Model mùa 2. Bẵng đi một thời gian, người đẹp càng được nhiều khán giả biết đến khi trở thành Á quân tại Vietnam's Next Top Model mùa Allstars năm 2017. Mới đây nhất, cô còn ngồi vị trí “ghế nóng" tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week.

Dù chỉ xuất hiện trong tập Chung kết của chương trình, Thuỳ Dương hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố thú vị khi trở thành HLV cùng “bộ đôi ăn ý" Mâu Thuỷ - Hương Ly.

Bên cạnh đó, Ngô Anna - thí sinh đội HLV Tuyết Lan chính là thí sinh nhí đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi Model Kid Vietnam Voting For Comeback, nhận được tấm vé quay trở lại đêm Chung kết tranh tài cùng top 5 chương trình. Ngô Anna - thí sinh đội HLV Tuyết Lan chính giành chiến thắng vòng bầu chọn online với tổng điểm 25,43, nhận được tấm vé quay trở lại đêm Chung kết tranh tài cùng top 5 chương trình.

Model Kid Vietnam là chương trình truyền hình thực tế về thời trang dành cho trẻ em do MultiMedia JSC - Đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang uy tín tại Việt Nam như Vietnam’s Next Top Model, Project Runway Vietnam, The Face Vietnam ,... sản xuất.