Chia sẻ bí quyết kinh doanh thành công, Đỗ Mạnh Cường làm thức tỉnh sinh viên thời trang

Nhà thiết kế nhạy bén với thị trường

Nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường cho biết khi còn là sinh viên thời trang anh khá mơ mộng, đối với anh các trang phục bình thường rất tầm thường. Chỉ thiết kế của các thần tượng lớn trong ngành mới được anh xem là thời trang đích thực. Từ suy nghĩ đó nên sau 7 năm học thời trang tại Pháp trở về Việt Nam, anh chỉ làm thời trang ấn tượng. Các Bộ sưu tập (BST) đầu tay của anh được công chúng, truyền thông tán dương. Tuy thế những thiết kế cầu kỳ trong kỹ thuật cắt, xếp, tạo khối… lại không giúp Đỗ Mạnh Cường sống được với nghề.

Chia sẻ với các bạn trẻ đang theo học ngành thời trang, Nhà thiết kế cho biết: “Tôi không thể nói suông là tôi giỏi nếu tôi không bán được các thiết kế. Tôi chỉ có thể tự hào rằng tôi tài năng khi sản phẩm tôi làm ra được mọi người yêu thích và sử dụng!”

Trải qua nhiều fashion show với nhiều BST khác, chỉ đến khi giới thiệu BST thời trang ứng dụng đầu tiên và bán hết sạch các thiết kế trong một thời gian ngắn, Đỗ Mạnh Cường mới biết rằng đây là con đường anh cần theo đuổi. Anh quyết liệt bước sang con đường thời trang ứng dụng, quyết liệt thay đổi tư duy và chính từ cách làm của mình, Đỗ Mạnh Cường đã định nghĩa lại về thời trang ứng dụng tại Việt Nam.

Quyết định làm thương hiệu SIXDO của Đỗ Mạnh Cường đến một cách bất ngờ, chóng vánh và quyết liệt. NTK kể rằng vào ngày mùng 4 Tết Canh Tý 2020, anh viết một status trên trang cá nhân là sẽ bán một thiết kế giá rẻ đầu tiên.

Chính sự đón nhận của mọi người khiến anh bất ngờ khi chỉ sau một đêm, anh bán được hơn 500 triệu doanh thu. Những con số này đã nhen nhóm trong anh ý định làm một thương hiệu bình dân hơn thương hiệu Đỗ Mạnh Cường. Ngay sau đó, đại dịch Covid-19 đến một cách bất ngờ trở thành chất xúc tác.

Anh nhận định: “Đại dịch làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, có những chuyện bất ngờ xảy đến mà nếu không nhanh chóng thích nghi, chúng ta không thể tồn tại”. NTK cho biết khách hàng của anh không thiếu tiền vì đại dịch xảy đến, nhưng họ không có nhiều cơ hội diện trang phục đẹp. Chính vì thế, trang phục ứng dụng cho nhiều người mới là điều mà khách hàng cần ở thời điểm này.

NTK Đỗ Mạnh Cường tất bật trong hậu trường SIXDO show. Chỉ sau 6 tháng bắt tay cùng người cộng sự là doanh nhân Huy Cận, SIXDO đã có màn ra mắt mãn nhãn bằng fashion show với 2.000 khách mời; khai trương cùng lúc 30 cửa hàng trên toàn quốc và dù là thương hiệu bình dân nhưng được hàng loạt nghệ sĩ Việt mặc và yêu thích.

Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Liên – Trưởng ngành Thời trang khoa Kiến trúc Mỹ thuật trường đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) đánh giá: “Bên trong mỗi người làm nghệ thuật là một nghệ sĩ, ai cũng có cái tôi, có sự bay bổng riêng biệt. Tuy nhiên không phải ai cũng có được sự tỉnh táo như Đỗ Mạnh Cường. Khi quan sát thấy sự thay đổi của thị trường, thậm chí mới chỉ là những thay đổi nhỏ nhất của xã hội thì anh đã nhạy bén chuyển mình cho phù hợp”.

Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Liên và Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Không chỉ sinh viên Hutech tham gia talkshow của NTK Đỗ Mạnh Cường mà còn có sinh viên đến từ đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Ảnh: Hutech. “Nếu chỉ làm bài tập đã mệt mỏi, bạn không theo nổi nghề này đâu”

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết trước đây khi làm thương hiệu Đỗ Mạnh Cường anh không thích chia sẻ nhiều về công việc của mình. Tuy nhiên kể từ khi làm SIXDO, anh cần nhiều nhân sự trẻ nhưng tuyển dụng bạn trẻ quá khó. Do vậy anh quyết định phải đến chia sẻ với các bạn trẻ. “Nếu tôi không kể, sẽ có rất nhiều bạn trẻ hình dung sai về nghề và đi sai hướng. Điều đó gây ra lãng phí nhân sự trong ngành thời trang”, NTK cho biết. “Hãy nhớ rằng bạn có làm gì đi chăng nữa thì nghề thiết kế thời trang phải phục vụ cuộc sống. Thời trang không có ý nghĩa gì nếu không phục vụ con người”.

NTK gợi ý bạn trẻ nên tìm cảm hứng sáng tạo từ những đề tài gần gũi trong cuộc sống. Họa tiết hoa hồng, hoa cúc, cánh bướm, chấm bi, kẻ sọc… là những dẫn chứng mà anh đưa ra để bạn trẻ dễ hình dung. Biến cái chung thành cái riêng qua cách nhìn, cá tính và cách làm riêng của mình chính là cách để tạo trend và làm nên dấu ấn cho thương hiệu.

Fashion show giới thiệu BST Cánh bướm cuối thu với hoạ tiết cánh bướm từng tạo nên tiếng vang lớn cho NTK Đỗ Mạnh Cường.

Một trong những bí quyết kinh doanh thành công nhất của Đỗ Mạnh Cường là hiểu rõ đối tượng khách hàng. Anh thường làm nhiều BST nhỏ nằm trong BST lớn, cùng một phom dáng có thể làm nhiều màu hoặc nhiều chất liệu, trong BST mới luôn có các mẫu thiết kế ăn khách từ BST cũ được làm mới. Mách nước cho những sinh viên thời trang vẫn đang trên đường tìm kiếm khách hàng, NTK cho biết: "Các bạn hãy hình dung đối tượng khách hàng của mình trong từng bài tập, từng đồ án thiết kế. Và hãy thay đổi tư duy, góc nhìn của mình. Có rất nhiều vị trí trong ngành thời trang để bạn làm chứ không nhất thiết phải là thiết kế.”

NTK nhấn mạnh: “Tôi cho rằng Hutech rất mạnh về kỹ thuật và với tôi kỹ thuật rất quan trọng. Bạn phải giỏi, hiểu kỹ thuật mới làm được sản phẩm ứng dụng chuẩn xác, đúng và đẹp. Tôi rất cần những nhân sự như vậy”. Chia sẻ với Thời Trang Trẻ, Đỗ Mạnh Cường xác nhận anh đến với các sinh viên thời trang để giao lưu tìm hiểu các bạn và đồng thời để tìm kiếm những nhân sự tốt.

Những thiết kế ứng dụng SIXDO giới thiệu trong lần đầu ra mắt. Khi nghe Thạc sĩ Hồng Liên kể sinh viên thường hay than mệt, muốn bỏ cuộc khi gần đến deadline nộp đồ án, Đỗ Mạnh Cường bật cười cho biết: “Các bạn hãy thức tỉnh đi, đừng nghĩ làm thời trang là sung sướng. Để có được thành công phải rất đam mê, rất quyết tâm theo đuổi đến cùng và bạn phải làm giỏi từ những việc nhỏ nhất. Nếu việc làm bài với bạn đã mệt mỏi khó khăn thì bạn không làm được nghề này đâu”.

NTK nhắn nhủ: “Thời còn đi học bên Pháp, khi giáo viên yêu cầu làm bài tập là 10 mẫu thiết kế, chỉ một mình tôi làm 100 mẫu. Tại sao tôi khác biệt? Bởi vì cố gắng của tôi khác biệt với cố gắng của người khác. Và do vậy những may mắn tôi có được trên con đường thời trang đến từ sự nỗ lực chứ không phải là may mắn trên trời rơi xuống!”

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng bé Nhím catwalk bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp tại show Mix&Match Thu Đông 2018.

Ảnh: Kiếng Cận team, tư liệu