Chị em nhà Kardashian-Jenner tâm sự về sự nổi tiếng

Hầu hết mọi người trên thế giới đều sống cuộc sống bình thường, đi làm, dành thời gian cho gia đình... Họ có thể trải qua một ngày mà không bị paparazzi bám theo hoặc bị người hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh. Chị em nhà Kardashian-Jenner đã kể khá nhiều về cuộc sống của họ khi là người của công chúng.

Kim Kardashian tâm sự về sự ám ảnh với danh vọng trong quá khứ

Theo Vogue Ả Rập, Kim Kardashian đã nói về vị trí ngôi sao của mình: “Sự nổi tiếng có thể gây nghiện và tôi mất nhiều thời gian để nhận ra bạn có thể lầm đường lạc lối như thế nào khi tập trung quá nhiều vào nó. Người ta thường hỏi tôi, ‘Tiền bạc hoặc danh vọng?’ Tôi luôn tập trung vào thành công, và thành công gắn liền với tiền bạc”. Rõ ràng, Kim Kardashian thành công cả về danh tiếng lẫn tiền bạc!

Kylie Jenner bộc bạch về chuyện Instagram khiến cô trở nên nổi tiếng hơn

Trong một tập Life of Kylie, Kylie Jenner trần tình: “Chắc chắn, tôi không chọn cuộc sống này, nhưng tôi sẽ không nói tôi hoàn toàn thơ ngây vì tôi duy trì phong cách sống này. Tôi biết tôi làm mình trở nên nổi tiếng hơn bằng Instagram và đăng ảnh, nhưng tôi không phải là kiểu người muốn gây sự chú ý. Tôi không thích điều đó. Nó thực sự khiến tôi kinh ngạc, bởi vì nó nhắc nhở tôi là ‘Kylie Jenner chết tiệt’”. Làm thế nào cô có thể quên được mình là ai? Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của thế hệ này. Bên cạnh Instagram, Kylie cũng có tài khoản Twitter rất nổi tiếng để chứng minh điều đó.

Kourtney Kardashian trải lòng về chuyện liệu danh vọng có quan trọng đối với cô

Theo trang Digital Spy, chị hai Kourtney Kardashian được hỏi liệu danh vọng có quan trọng đối với cô không. Cô đáp, “Chị em chúng tôi được dạy rằng điều quan trọng nhất là gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ về danh vọng khi còn nhỏ và thậm chí khi chúng tôi nói về việc làm chương trình, tôi không nghĩ về nó. Tôi không thích, ‘Ồ, chúng tôi làm chương trình này - Tôi sẽ trở nên nổi tiếng’. Đôi khi, tôi ước chúng tôi không quay phim. Tôi thích làm mẹ và đôi khi, tôi chỉ ước không ai biết tôi là ai”. Kourtney tuyên bố tình mẫu tử là điều quan trọng nhất đối với cô.

Kylie Jenner nói về việc không muốn nổi tiếng

Trong một cảnh quay Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner nói với các chị Kim và Kourtney, “Một số người được sinh ra để dành cho cuộc sống này và một số người thì không. Em chỉ biết rằng em không nên nổi tiếng. Em cảm thấy điều đó từ sâu thẳm trong lòng”.

Khi Kylie tiết lộ suy nghĩ đó, Kourtney đồng ý với em gái! Kim thì không. Danh vọng dường như là thứ mà Kim Kardashian muốn vì cô có sức chịu đựng. Cô có thể đối phó với việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng có ý nghĩa như thế nào trong khi đối với một người như Kylie, đó là một cuộc đánh vật.

Kim Kardashian chia sẻ về chuyện không tiếc nuối khi là người của công chúng

Theo Vogue Ả Rập, Kim Kardashian tiết lộ: “Thậm chí trong khoảng thời gian tăm tối nhất, tôi cũng không hối hận khi làm người của công chúng. Người ta nói với tôi rằng điều đó đã giúp họ bớt lẻ loi hơn nhiều khi đối mặt với nghịch cảnh của chính họ. Tôi thích có tiếng nói và tôi đánh giá cao sân chơi mà tôi có được”. Kim chắc chắn đã sử dụng mạng xã hội cho những chuyện tích cực. Cô bắt đầu tập trung vào việc trở thành một luật sư và cứu những người thoát án tử hình!

Kylie Jenner kể về việc trở nên nổi tiếng từ khi còn quá nhỏ

Khi được hỏi về việc trở nên nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Kylie Jenner nói với Harper's Bazaar, “Tôi nghĩ đó là sự may mắn, nó xảy ra quá sớm vì tôi không biết cuộc sống sẽ như thế nào khi không nổi tiếng hoặc không được chú ý”. Cô chưa bao giờ có trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường. Keeping Up with the Kardashians bắt đầu khi cô khoảng 10 tuổi - rất nhỏ. Chương trình đã ghi lại rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống của gia đình nổi tiếng bao gồm nhiều mối quan hệ mà họ đã trải qua.

Kendall Jenner giải thích về việc mang họ nổi tiếng

Khi được hỏi về việc mang họ nổi tiếng của gia đình đã ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp, Kendall Jenner trả lời Vogue, “Tôi luôn chứng minh những người chỉ trích sai, ngay cả khi tôi trẻ hơn. Tôi luôn làm việc chăm chỉ: chuyện đó nằm trong máu của tôi”.

Cô tiếp tục, “Ba mẹ nuôi nấng tôi và em gái tôi theo cách đó và các chị của tôi cũng vậy. Nhiều người cho rằng vì tôi mang họ nổi tiếng nên tôi thành công một cách dễ dàng, nhưng thật ra, chuyện đó hoàn toàn trái ngược”. Cô tự tạo dựng tên tuổi cho mình trong giới chân dài, không liên quan gì đến gia đình nổi tiếng của mình.

Kylie Jenner trần tình về việc tìm cách đối phó với danh vọng

Theo tạp chí Evening Standard, Kylie Jenner tiết lộ, “Tôi nghĩ về chuyện nếu tôi không phải là người nổi tiếng. Và đôi khi nó giống như một điều viển vông. Bạn phải tìm cách giải quyết tất cả các vấn đề mà bạn vướng phải”. Cô tìm cách đối phó với áp lực của sự nổi tiếng. Cô tập trung vào việc trở thành một người mẹ tuyệt vời của Stormi Webster, cho ra mắt các dòng mỹ phẩm và chăm sóc da của cô và xây dựng các mối quan hệ bạn bè.

Khloe Kardashian nói về chuyện không bao giờ muốn nổi tiếng

Khloe Kardashian chia sẻ về cuộc sống trước khi nổi tiếng khi cô nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nổi tiếng, đó chưa bao giờ là điều mà tôi khao khát. Một trong những người bạn của tôi, Nicole Richie, đã được chú ý khi chúng tôi còn trẻ hơn. Paparazzi sẽ bám sát chúng tôi và tôi sẽ bảo, ‘Cút đi, tôi không muốn chụp ảnh, thật là phiền phức”.

Kylie Jenner tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào nếu cô không nổi tiếng

Kylie Jenner là thành viên của gia đình nổi tiếng người lên tiếng nhiều nhất về danh vọng. Cô nói, “Tôi nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Tôi chỉ muốn biết cảm giác không nổi tiếng thì sẽ như thế nào”. Thật không may cho cô, cô sẽ không bao giờ biết cuộc sống sẽ như thế nào nếu không nổi tiếng. Cô sẽ luôn là một trong những người được nhắc đến nhiều nhất và săn đón nhiều nhất thế giới.

