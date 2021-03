Chân dung nhà thiết kế của các hoa hậu

Bên cạnh những thiết kế dạ hội lộng lẫy, The Glory còn có những trang phục hiện đại, mang tính ứng dụng hằng ngày. Đặc biệt là BST dành cho các ngôi sao nhí được trình diễn bởi dàn Kid model đáng yêu. The Glory sẽ tái hiện hành trình của một ngôi sao từ khi còn bé đến trưởng thành và tỏa sáng. Được biết, show diễn The Glory của Nguyễn Minh Tuấn cũng sẽ hội tụ dàn hậu đình đám đảm nhận những vị trí đặc biệt: Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lan Khuê, Hương Giang, Phương Khánh, á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo…