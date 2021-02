Cặp đôi Tina Kunakey và Vincent Cassel trở thành đại sứ của The Kooples

Mang trong mình triết lý phá vỡ khuôn khổ và những định nghĩa riêng về một tủ quần áo chung, The Kooples đưa đến một tầm nhìn đương đại cho đồ ready-to-wear, thiết kế may đo và phụ kiện. Phong cách của The Kooples được lấy cảm hứng từ thái độ mạnh mẽ của rock'n roll, thể hiện nét thanh lịch nổi loạn đặc trưng cũng như tinh thần Paris của thương hiệu.

Các bộ sưu tập của hãng được phân biệt bằng nhiều chi tiết đặc trưng giúp củng cố sức mạnh quyến rũ của các cặp đôi đồng thời mang đến vẻ ngoài thời thượng và chất lượng cho mọi bối cảnh. Năm 2019, thương hiệu đã đạt 220 triệu euro doanh thu, với 334 cửa hàng tại 32 quốc gia.