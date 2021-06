Bùi Tiến Dũng, Bi Max, Diễm My 9X truyền cảm hứng vận động và bảo vệ môi trường biển

Mỗi cá nhân tham gia chiến dịch Chạy vì đại dương - “Run for the oceans” có thể chung tay bảo vệ môi trường biển bằng việc quy đổi 1km chạy tương đương 10 chai nhựa rác thải sẽ được thu gom và tái chế. Chiến dịch đã thu hút nhiều nghệ sĩ Việt có lối sống năng động tham gia hưởng ứng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, chàng hot boy điển trai Nguyễn Đăng Khoa, diễn viên Diễm My 9X, Mâu Thủy, Vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân, nhiếp ảnh Gia Tấn Nguyễn... tham gia và lan truyền thông điệp tích cức đến với đông đảo người hâm mộ.

Bi Max là nghệ danh của diễn viên trẻ Nguyễn Đăng Khoa. Hot boy 9X tham gia chạy để góp sức thu gom chai nhựa tái chế, giảm rác thải ra ngoài đại dương. Diễm My 9X vô cùng năng động trên đường chạy. Những tấm ảnh truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ trẻ giúp cổ vũ lối sống năng động, siêng năng tập luyện nâng cao sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Run for the oceans diễn ra từ ngày 28/5-5/6/2021. B ất kỳ ai cũng có thể tham gia chạy và quy đổi số km chạy (trên app của chương trình) với số lượng rác thải chai nhựa sẽ được thu gom để tái chế. Châu Tuyết Vân - Kiện tướng Taekwondo Việt Nam cho biết cô yêu thể thao nhiều như yêu môi trường. Mỗi ngày ra đường cô đều mang theo bình nước, túi tote để không phải dùng thêm ly nhựa và túi nilon.

Á hậu Hoàn vũ Mâu Thủy tham gia chạy vì môi trường - đóng góp hành động nhỏ để làm nên thay đổi lớn. Trong mùa dịch Covid-19, Mâu Thủy cho rằng nên sử dụng thời gian hữu ích như việc tập luyện và học hỏi thêm các kỹ năng mới. Cô vừa ra mắt học viện đào tạo tài năng hợp tác cùng 540G.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: "Mỗi phút trôi qua có khoảng 1 triệu chai nhựa được mua và tiêu thụ. Chúng ta có thể tưởng tượng ra lượng rác thải khổng lồ mà môi trường phải gánh vác. Chính vì vậy tôi rất tự hào đồng hành tham gia chiến dịch Run for the oceans".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa trên áo.

Những nụ cười tươi rói trên đường chạy truyền cảm hứng cho lối sống khỏe mạnh, năng động và góp sức bảo vệ môi trường sống của người dân Sài Gòn. Nhiếp ảnh gia Tấn Nguyễn chia sẻ hình ảnh thật đẹp gợi cảm hứng từ video Trốn tìm của Đen Vâu và thông điệp Run for the oceans.

