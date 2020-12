Binz và Soobin Hoàng Sơn mang hit trending khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020

MC Tùng LEO, bà Trang Lê và MC Phương Mai - cả hai người phụ nữ đều mặc thiết kế của NTK Nguyễn Công Trí - người mở màn AVIFW 2020 với BST Màu của tôi.

Chia sẻ về chủ đề của AVIFW 2020 - “The Future Is Now”, bà Trang Lê cho biết: "Khi đứng trên sân khấu AVIFW 2020 tôi vẫn rất hồi hộp khi nghĩ về một năm 2020 vô cùng khó khăn. Khi đại dịch vẫn đang hoành hành khắp thế giới, thì tại Việt Nam những rủi ro vẫn đang tiềm ẩn. Nhưng nếu chúng ta không có niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ không có sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi này. Và vì vậy, chúng ta có đêm khai mạc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 ngày hôm nay. Tôi cho rằng đây là cơ hội cho thời trang Việt Nam làm nên những giấc mơ lớn hơn trên bản đồ thời trang thế giới. Chính vì vậy, chủ đề của năm nay là “The Future Is Now” - “Now is Here” - “Here is Việt Nam”.

Hình ảnh những ô cửa chính là nguồn cảm hứng cho sân khấu, thể hiện thông điệp: cơ hội phát triển thời của nền thời trang đang mở ra cho Việt Nam ngay lúc này, phải biết nắm bắt cơ hội để nâng cao vị thế của thời trang Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Soobin Hoàng Sơn và Binz mở màn VIFW 2020 với ca khúc mới ra lò BlackJack. Tiết tấu sôi động của bài hát đã làm nóng khán phòng để sẵn sàng cho phần trình diễn các BST của các NTK. Tiếp nối thành công từ những mùa trước, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 sẽ tiếp tục kể câu chuyện về hành trình mùa thứ 10 thông qua các bộ sưu tập mới nhất, cũng chính là sự thăng hoa của NTK quốc tế và Việt Nam. Bà Trang Lê và ông Jahanzeb Khan cùng các NTK,đại diện thương hiệu và các đơn vị hỗ trợ nâng ly chúc mừng lễ khai mạc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Đêm khai mạc AVIFW 2020 diễn ra đầy cảm xúc với sự góp mặt của các NTK và thương hiệu nổi tiếng, hứa hẹn mang tới những BST ấn tượng mãn nhãn tín đồ thời trang. AVIFW 2020 diễn ra từ ngày 03 - 06/12/2020 Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM. Ngoài hoạt động chính là trình diễn các BST thời trang, AVIFW 2020 còn có chuỗi hoạt động The Best Street Style diễn ra song song với lịch của AVIFW từ ngày 01 - 06/12/2020.

Vé tham dự chương trình bán tại website ticketbox: https://ticketbox.vn/ hoặc hotline 0914 266 640.

Ảnh: Kiếng Cận team