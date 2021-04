Billie Eilish đổi phong cách 180 độ khi nhá hàng bài hát mới “Happier Than Ever“

Billie Eilish luôn xây dựng hình tượng của mình chú trọng màu tóc, màu quần áo nổi bật đi cùng với những tone make-up cực kỳ nhẹ nhàng đến nỗi trông như để mặt mộc. Tuy nhiên, với lần trở lại này, cô nàng lại trông cực kỳ Hàn Quốc với cặp mi cong chuốt mascara đơn giản cùng tone son cam đào.

Trong khi Rosé đang ngày càng cố gắng xây dựng hình tượng quốc tế hơn với On The Ground hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngôi sao Mỹ Billie Eilish lại trở về với vẻ đáng yêu nhẹ nhàng của gu châu Á.

Bức ảnh đầu tiên công bố tạo hình lột xác ngoạn mục của Billie đã nhận đến hơn 1,7 triệu lượt thả tim. Trong khi fan quốc tế và các nghệ sĩ khác thể hiện sự bất ngờ, một số tỏ vẻ tiếc nuối trước sự thay đổi này, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam lại có vẻ thích thú với mái tóc bạch kim, make-up nhẹ nhàng cùng chiếc áo len trắng rất hiền hậu của Billie.

Hàng loạt người hâm mộ Billie “cũ” đã thể hiện cảm xúc mạnh mẽ khi cô ca sĩ sinh năm 2000 thay đổi ảnh đại diện Facebook của mình thành tạo hình mới vô cùng nữ tính. Ca sĩ Obeytheking đã bình luận trên ảnh: “Ai đã hạ gục đứa trẻ của anh thế? (Who beat you childdd?)” và nhận đến gần 2000 lượt thả like cho bình luận này.

Hãy cùng nhìn lại những tạo hình cũ của ngôi sao thế giới này nhé!