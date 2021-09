Bí kíp tạo dáng chụp ảnh phong cách street style cực chất cho các tín đồ “sống ảo”

Bạn có thể tận dụng những chiếc lan can để tạo dáng. Áo sơ mi trắng freesize phối cùng thắt lưng xích cá tính và boots cao cổ, bạn chỉ cần dựa nhẹ vào lan can, lấy chân trái làm trụ, chân phải hơi co, mắt nhìn thẳng vào ống kính là có ngay một tấm hình “auto” đẹp.

Trên đây là một số tư thế tạo dáng và những yếu tố cần thiết để có một bức ảnh street style đúng nghĩa. Hy vọng các tín đồ "sống ảo" sẽ có được những bức ảnh street style thật ưng ý và chất không chỗ chê . Người mẫu: Tú Anh, Ngọc Huyền, Chang Đào, Thùy Trang, Hoàng Anh Ảnh: Hiếu Nguyễn, Tommy Tran, Thuận Nguyễn